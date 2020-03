Koronavírus: pandémiás hitelkonstrukciókon dolgoznak a magyar bankok

A koronavírus-járvány valószínűleg megállítja, sőt recesszióba sodorja a régióban a gazdaságokat. A Napi.hu információi szerint a bankok már dolgoznak azon, hogyan kerüljék el a tömeges hitelbedőléseket, készülhet majd valamilyen pandémiás hitelcsomag a leginkább érintett cégek számára.

A koronavírus-járvány java még hátra van, de a bankok már most készülnek a válságos időszakra, és nemcsak fertőtlenítőkkel, home office-szal, illetve az utazások korlátozásával.

A hitelintézeteket is fájdalmasan érinti ugyanis, hogy egyes szektorokban hatalmas visszaesést hoz a járvány, néhány hónapja még jól prosperáló cégek tömegei kerülhetnek a csőd szélére, a jelenleg még jól kereső, stabil munkahellyel rendelkező adósok pedig munka nélkül találhatják magukat.

Nehéz megbecsülni

A legtöbb bank nem is tudja még megbecsülni sem a várható hatást. A K&H-nál és a Raiffeisennél folyamatosan elemzik a helyzetet. Az MKB Bank január óta napi rendszerességgel, szakértői szinten elemzi a híreket és a fejleményeket - a bank pénteken úgy döntött, egymilliárd forintot ajánl fel a járvány elleni küzdelemre, de már most érzik, hogy ennyi nem lesz elég. "Folyamatosan elemezzük továbbá a gazdasági környezetben bekövetkezett változásokat, és a közeljövőben ezek alapján dolgozunk ki megoldásokat ügyfeleink támogatására" - nyilatkozták lapunknak.

Az OTP-nél is folyamatosan elemzik a helyzetet, ami teljesen átrajzolja a régió gazdaságát. "A koronavírus gazdasági hatásai csak forgatókönyvek mellett valószínűsíthetők, ugyanis a növekedésre gyakorolt hatás nagyban függ attól, hogy Magyarországon, a régióban, illetve ezen országok fontosabb kereskedelmi és turisztikai partnereinél milyen súlyos lesz a járvány lefolyása" - mondták lapunknak.

Súlyos járvány esetén, ha annak megfékezéséhez drasztikus állami beavatkozásra lesz szükség, a negatív hatások nagyobbak. Szintén kérdés a járvány időbeli lefutása, hiszen elnyúló fertőzésnél a hatások is nagyobbak. Az utolsó kérdés pedig az, hogy az adott ország gazdaságpolitikája mennyire tudja ellensúlyozni a negatív hatásokat, van-e mód az erősen érintett ágazatok támogatására költségvetési (célzott támogatások), jegybanki (olcsó likviditás) és egyéb hatósági (például hiteltörlesztés felfüggesztése) eszközökkel, illetve amennyiben az állam tudja tompítani vagy ellensúlyozni a munkanélküliségre gyakorolt negatív hatást.

Recesszió jöhet

Egyelőre csak korai becslések állnak rendelkezésre. Ezek szerint enyhe lefutás és gyorsan helyreálló termelési láncok esetén az OTP-csoport országaiban 0,5-2 százalékponttal lehet alacsonyabb az idei GDP-növekedés, mint a korábban várt 2,0-3,5 százalék. Ekkor a recesszió elkerülhető.

Ha a járvány lefolyása gyors, de súlyosabb és ez erős zavart okoz a termelési láncokban, akkor a bank becslései szerint a régiós országok többségében az alappályához képest 2,5-3,5 százalékponttal lenne alacsonyabb a növekedés, ami a turizmusnak erősebben kitett országok esetén már okozhat kismértékű recessziót.

Ha pedig a járvány miatt tartósan (2020-on túlnyúlóan) esik a turisztikai és a szolgáltatá-kereslet, akkor minden országban csökkenne a bruttó hazai termék 2020-ban, de a visszaesés kisebb lenne, mint 2009-ben. Ugyanakkor a krízis jellege miatt az idei visszaesést gyors visszapattanás követné a pénzintézet várakozásai szerint, különösen, ha a megfelelő gazdaságpolitikai intézkedésekkel sikerül elkerülni a másodkörös hatásokat.

Az OTP-nek a válság által leginkább érintett szektorokban, a hotel és szállodai szolgáltatásokban, különböző szállítmányozási ágazatokban, a vízi, a légi és a szárazföldi közlekedéssel kapcsolatos gyártási és szolgáltatási iparágakban a teljes mérlegen belüli és kívüli kitettsége nagyságrendileg 0,8 milliárd euró, ez a teljes csoportszintű vállalati hitelállományok 2,9 százaléka érinti.

Sok százmilliárd forint van veszélyben

Az MNB adatai szerint 2019 végén a vállalati hitelállomány megközelítette a 9 ezer milliárd forintot, ebből a szállásszolgáltatás, vendéglátás hitelállománya 217,3 milliárdot tett ki, de a szállítmányozás, raktározás szektor 455 milliárdos állományában is lehet bőven olyan, ami veszélybe kerülhet. A szálloda- és vendéglátás ágazatban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 186,8 ezren dolgoztak 2019-ben, közülük is sokaknak lehet valamilyen banki tartozásuk.

A turizmus és a többi járvány által sújtott ágazat válsága persze más szektorokat is hátrányosan érinthet. A járvány első körben a legnagyobb problémát a turizmus és az ehhez szorosan kapcsolódó ágazatok (utazás-szervezés, vendéglátás, légi közlekedés) számára jelenti, ahol igen jelentős lehet a rövid távú árbevételi sokk. A beszállítói láncok és az átmenetileg visszaeső kereslet miatt szintén jelentős sokk érheti a feldolgozóipart - mondják az OTP-nél. A feldolgozóiparnak pedig több mint 2 ezer milliárd forintnyi hitelállománya van.

Ezen túl a bevásárlóközpontok hiteleit is fokozottan figyelik a bankok, a plázáknál ugyanis érdemi kiesés várható a bevételekben. A háztartásoknál az jelenthet problémát, ha a járvány által erősen érintett ágazatokban jelentős létszámleépítés lesz, ez azonban gazdaságpolitikai eszközökkel jelentősen tompítható.

Pandémiás hitelcsomag jöhet

A bankok szerencsére jól állnak most már, kiheverték a válságot és a kormány különféle intézkedéscsomagjait is a bankadótól a végtörlesztésen át a devizahiteles elszámolásig. Tavaly a hitelintézeti szektor nettó eredménye az MNB adatai szerint 698 milliárd forint volt, 8,5 százalékkal magasabb a 2018-asnál. A gigantikus profitot úgy érték el a bankok, hogy a kamatok alacsonyak voltak egész évben, és a korábbi értékvesztések utáni visszaírások mennyisége is csökkent.

A tömeges hitelbedőlést ennek ellenére el akarja kerülni a szektor. A Napi.hu úgy értesült, hogy a Magyar Bankszövetség nem csak a biztonságos üzemmenetről kiadott ajánlással készül a járványra, de olyan konstrukciókon is gondolkoznak már a bankok, amelyek segítségével meg lehet majd menteni a koronavírus miatt bajba került cégeket. Ennek a részleteit még nem lehet ismerni, és nyilván sok minden múlik majd azon is, hogyan alakul a járvány lefolyása a következő hetekben, hónapokban.