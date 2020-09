Koronavírus: rekord, 510 új fertőzött Magyarországon

Szombat reggelig az elmúlt 24 órában 510 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést.

Már 7892 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, az elhunytak száma így 624 főre emelkedett, 3952-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3316 fő. Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavírus.gov.hu.

A kormány és a virológusok is figyelmeztettek: a járvány második hulláma elérte Magyarországot. A hivatalos álláspont szerint egyelőre külföldről behurcolt fertőzések miatt nő az esetszám, bár Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezetője, valamint Merkely Béla és a Semmelweis Egyetem rektora szerint is már a közösségben terjed a vírus, de a kiindulópontok külföldön nyaralók lehettek. A kormány viszont még csak a beutazási feltételeken szigorított egy hete - majd azt a szabályozást péntek éjjel hétfői hatállyal lazította is.

Nemcsak az új megbetegedések, de az aktív fertőzöttek száma is emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

"A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését" - kérik a kormányzati tájékoztatási oldalon.