Koronavírus: színházba nem, de kaszinóba mehetnek a magyarok

A kormányközeli üzletemberek által működtetett budapesti kaszinóknak nem kellett lehúzni a rolót a koronavírus-járvány második hullámában, csak éjszakára kell bezárniuk. Egy olvasónk szerint olyan sűrűn ülnek egymás mellett az emberek az egyik kaszinóban, hogy a válluk szinte összeér, és nincs mindenkin maszk.

Jelenleg is nyitva tarthatnak a fővárosi kaszinók. A 24.hu a Las Vegas Casino internetes oldalán megjelent tájékoztatóra hivatkozva azt írja, hogy a hálózatba tartózó öt kaszinó rövidített nyitva tartással működik. A kaszinók a kormány járványügyi korlátozások miatt kiadott rendelete alapján reggel 6 és este 19 óra között üzemelhetnek.

A Napi.hu-hoz érkezett olvasói levél ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyik, most is üzemelő pesti kaszinóban olyan sűrűn ülnek egymás mellett az emberek, hogy szinte összeér a válluk, és vannak olyanok is, akik nem viselnek maszkot.

A kaszinókat eddig mindig elkerülték azok a drasztikusabb szigorítások, amelyek a vendéglátó ágazat más területeit sújtották. Rájuk nem vonatkozott például az az október elején hozott döntés, amely arra kötelezte a szórakozóhelyeket, hogy 23 órakor húzzák le a rolót - emelte ki cikkében a 24.hu. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter akkor ezt azzal magyarázta, hogy a kaszinók nem minősülnek vendéglátó- és szórakozóhelyeknek.