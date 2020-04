Koronavírus: változtatnának a Szép-kártya-szabályokon

A Széchenyi-pihenőkártya felhasználásának kibővítését javasolják az élelmiszerboltokban a kiskereskedelmi ágazat képviselői a kormánynak - tudta meg a kormánypárti Magyar Nemzet.

További önálló szakmai javaslatokkal egészül ki az a kereskedelmi munkaanyag, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyújtott be a kormány jövő héten bemutatkozó akciótervéhez - olvasható a portálon.

A kereskedelmi szövetségek konszenzusos javaslatot is eljuttatnak a döntéshozók felé, amely megosztaná a turisztikai iparággal az eredetileg a munkavállalói réteg rekreációját, pihenését szolgáló kafetéria, a Szép-kártya bármely alzsebében lévő több milliárd forintnyi feltöltési összegeket. Elképzelésük szerint ezeket átmenetileg élelmiszerboltokban is be lehetne váltani.

A napi ellátási lánc résztvevőinek ágazati képviselői azzal érvelnek, hogy a veszélyhelyzeti időkben a lakosságnak nagy szüksége van az élelmiszer- és alapbeszerzések anyagi hátterének minden lehetséges elérhető eszközzel való megerősítésére.

Azt is kérik, hogy a kormány rendelje el azon boltok bezárását, amelyek elszenvedik, hogy a kijárási korlátozás miatt a vevők nem látogathatják például a ruházat-, a cipő-, a játék-, a hobbi-, a sport-, a lakberendezési, a lakásfelszerelés-, a papír-írószer, a virág-, a gépjármű-, a divatcikkboltokat. Erre azért volna szükség, hogy ezeknek a kereskedőknek ne kelljen bérleti díjat fizetniük a bérbeadók felé, hiszen ha nincs vevő, nincs forgalom sem. Ennek kapcsán például azt is kérik, hogy a kormány állapítson meg rögzített árfolyamot a devizaalapú bérleti és hitelszerződésekhez, a devizahitelesek megmentésekor alkalmazott elvek mentén. Ez a plázákban lévő kereskedők esetén lenne fontos, akiknél a korábbi töredékére esett a forgalom. A nem látogatható üzletek tömegesen zárnának be, ám nem tehetik az egyoldalú bérleti szerződések miatt.