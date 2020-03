Koronavírussal kapcsolatos felhívást adott ki a K&H Bank

A jelenlegi egészségügyi helyzet mindannyiunktól fokozott óvatosságot, fegyelmet kíván. Ezúton szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy a K&H Bank elektronikus csatornái, a K&H e-bank, K&H mobilbank, valamint be- és kifizetésre alkalmas ATM berendezéseink egyszerű, gyors és rugalmas lehetőséget nyújtanak mindennapi pénzügyeik intézésére - közölte a pénzintézet.

A K&H számára elsődlegesen fontos a dolgozók és az ügyfelek egészségének védelme, valamint az üzletmenet folytonosságának fenntartása. Kiemelten fontos számunkra az is, hogy mindenkor ügyfeleink segítségére lehessünk pénzügyeik intézésében.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felhívást tett közzé, mely szerint a készpénz felületén akár több napig is életben maradhat a koronavírus. Éppen ezért javasoljuk ügyfeleinknek a bankjegyek és érmék helyett is az elektronikus fizetési megoldások használatát: a bankkártyával, K&H mobiltárcával, esetleg a néhány másodperc alatt teljesülő azonnali átutalással történő fizetést.

Bankfiókjaink jelenleg változatlan nyitva tartással várják ügyfeleinket, de kérjük, hogy csak valóban indokolt esetben keressék fel személyesen bankfiókjainkat. Esetleges kérdéseikkel természetesen továbbra is fordulhatnak a K&H Telecenter kollégáihoz - olvasható a K&H Bank honlapján.