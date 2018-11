Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kósa megszólalt a magyar munkavállalók kiszolgáltatásáról

Védelmébe vette Kósa Lajos fideszes képviselő azt a törvényjavaslatot, amelyet párttársával, Szathmáry Kristóffal nyújtottak be a parlamentnek. A munkaidőkereteket a dolgozók kárára megemelő tervezetet a szakszervezetek csak rabszolgatörvényként emlegetik, de Kósa szerint erről szó sincs.

Újra elővették azt a 2017 tavaszán már lesöpört javaslatot, mely szerint a jelenlegi maximális 12 hónapról 36 hónaposra emelkedne az egyenlőtlen munkaidő-beosztásban dolgozók munkaidőkerete. Mindenkit érintene az, hogy az egy évben elrendelhető rendkívüli munkaidő maximális mértékét évi 400 órára növelnék meg - számolt be lapunk is a kedden a parlament honlapjára felkerült törvényjavaslatról.

Sokat kritizált pontja a törvénynek, hogy az eddigi hétfő-péntek közötti időszakra 8 órás munkabeosztást szavatoló rendszert egy olyannal váltanák fel, amelyben a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás valósulhatna meg. Vagyis kötetlenebbül beoszthatnák a munkavállalókat, a pihenőnapokat eltolhatnák egymástól. Valamint a munkáltatóknak a jelenlegi 12 helyett elegendő lenne 36 hónap után elszámolni a dolgozóval a túlórák után járó pluszpénz, vagy szabadidő miatt. A szakszervezetek - elsőként a Vasutas Szakszervezet - úgy jellemezték a javaslatot, hogy bevezetné a modernkori rabszolgaságot a kormány.

Szó sincs arról, hogy a jövőben hagynánk kiszolgáltatni a magyar munkavállalókat. Sokkal inkább lehetőséget kapnak, hogy erősödjön az alkupozíciójuk a bérek és a munkavégzés feltételrendszerének kialakításában a cégekkel való tárgyalások során - mondta a Magyar Időknek Kósa Lajos, a fideszes politikus, aki Szathmáry Kristóf képviselőtársával együtt beterjesztette a javaslatot.

A túlóráztatás már most komoly probléma a versenyszférában - sőt az olyan közszerveknél is, mint a rendőrség vagy a mentők -, sok esetben ezek elszámolásával eddig is gondok voltak. Leegyszerűsítve, széthajtották a dolgozói állományt. A tervezett alternatív elszámolási rendszer épp a kifizetések és a munkaidő-beosztást módosítanák kedvezőtlenül a dolgozók számára. De nem így látja ezt Kósa Lajos:

Félreértés ne essék, a törvénymódosítás nem tenné kötelezővé ezt az elszámolást, csak lehetőséget adna rá, mert vannak olyan iparágak, ahol a versenyképesség ezt kifejezetten megkívánja - mondta a politikus, aki szerint így a dolgozóknak jobb tárgyalási alapjuk lenne a béregyeztetéseken.

A javaslatról hétfőn tárgyal az országgyűlés gazdasági bizottsága, Kósa azt ígéri, hogy majd a jövő héten leülnek tárgyalni a munkavállalói képviseletekkel.