Kötelező vízóracsere: megdöbbentő tények derültek ki

A törvény szerint nyolc évente ki kell cserélni a vízórákat a lakásokban és családi házakban. A G7.hu számításai szerint teljesen értelmetlen és drága lecserélni a vízórákat, de legalább néhányan megélnek belőle

Az erre szakosodott cégek tapasztalata szerint a vízórák 95 százalékával nincs semmi baj, a lecserélt vízórák számlálójának elején gyakran két nulla is van, tehát jóval többre is képeseket ezek az eszközök. Elég lenne bevizsgálni őket. Csakhogy ez túl drága lenne, ezért inkább új vízórát szerelnek be a cégek, a régit meg kidobják.

Drágább a mérés, mint a szolgáltatás

A vízfogyasztás mérésének fő indoka az, hogy így jobban rá lehet venni a fogyasztókat, hogy figyeljenek oda, mennyit költenek. Egy köbméter víz 219 forint 2020-ban Budapesten, a csatornadíj további 381 forint köbméterenként.

A fővárosi vízművek nem osztja meg éves jelentésében, hogy mennyi bevétele származik a lakosságtól, és mennyi a cégektől, állami szervezettől.

A portál azonban 2018-as adatok alapján kiszámolta, hogy nyolc év alatt egy átlagos lakásban vagy háztartásban 220 ezer forintot költenek a fővárosban vízdíjra. Ehhez képest egy vízóracsere körülbelül 20 ezer forintba kerül.

A víz használatáért fizetett költség közel tizedét az viszi el, hogy megméri a vízművek, mennyit fogyasztottunk. Ez csak a vízóra csere díja: a szolgáltatás árában már benne van a vízóra leolvasások költsége, illetve a társasházi lakóknak nem csak a lakásban lévő víz mellémérő cseréjét kell kifizetni, hanem a társasházi főmérő cseréjét is. Ha pedig egy lakásban több mellékmérő is van, akkor tovább nőnek a vízóra költségek.

Örök életű pozsonyi vízórák

A g7.hu szerint meglepő lehet, hogy Európa különböző országaiban milyen szabályok és költségek vonatkoznak a vízóra cserére. Szlovákiában például nem ismerik az emberek ennek a nyűgét: a pozsonyi vízszolgáltató honlapján például csak annyi tájékoztatás érhető el, hogyha úgy gondolja a fogyasztó, hogy rossz az óra, szóljon nekik, és cserélik. Az áraik között sem szerepel a vízóracsere. Szomszédunknál ugyanis az óra megfelelő működése és cseréje a szolgáltató feladata. Igaz, ezért cserébe a vízdíjba építve évi 18 eurót, közel 6 ezer forintot kell fizetni 2016 óta. Azért így is közel negyedével kevesebbet fizetnek egy köbméter vízért a most már tehetősebb szlovákok, mint a magyarok.

A németeknél törvényileg kötelező a vízóracsere: a hideg mérőket a magyar 8 helyett alapvetően 6 évente kell cseréni, de a melegvíz-mérőket 5 évente - bár a tartományok közti eltérések miatt ebben is különböző szabályok lehetnek. A magyar átlagnál 3,5-ször magasabb bérszínvonallal rendelkező Németországban viszont átlagosan 75 euró, tehát a budapestiénél alig 20 százalékkal olcsóbb.

Berlinben is 80 euró a költség, viszont igen segítőkész a vízművek: kiküldenek egy árajánlatot, amit csak aláírva vissza kell küldeni, és megbeszélik a megfelelő időpontot az ügyféllel. Akinek ez nem szimpatikus, választhat saját vízszerelőt, és a plombálást végezteti csak a vízművekkel. A szegényebb Lipcsében a helyi vízművek átveszi a vízóracsere feladatát a felhasználóktól: ők cserélik és hitelesítik a vízórákat a törvényeknek megfelelően.

Plomba és a haverok

A Fővárosi Vízműveknél általuk hitelesített szerelőt lehet hívni, és akkor ők egyben a plombálást is elvégzik. Nincs azonban sok ilyen cég, gyanúsan kevés is a vízvezeték- és óraszerelő cégek számához képest - valamit nagyon rosszul csinálnak, ha csak ennyien szerzik meg a minősítést.

A vízművek ügyfeleit csuklóztató működését az is jól szemlélteti, hogy nem kerületenként vagy településenként van megadva, hogy hol melyik céget lehet hívni, hanem az ügyfélszolgálati iroda helyszíne szerint. A kedves ügyfél keresgetheti, hogy hova is tartozik. Ha ilyen cég végzi a cserét, akkor is 3500 forintos adminisztrációs díjat kell fizetni a Fővárosi Vízműveknek. Ezt legalább a következő számlához adják hozzá. Ha más vállalkozó végzi a cserét, akkor 8500 forint a plomba csere és az adminisztrációs díj.

A minősített cégek közül a legtöbb kerületben elérhető Hexaéder Kft. honlapján például nem lehet megtalálni a szolgáltatási árakat. A vízművek logójához és megjelenésére a megszólalásig hasonlító dizájnú honlappal működő Fővárosi Vízóra Konzorcium esetében a legelterjedtebb, félcolos óra cseréje 19 500 forint, adminisztrációs díjjal 22 ezer. Pedig, ha valaki magának cseréli az órát, hitelesítéssel együtt is meg lehet 13 ezer forintból.

Érdekes, hogy az elsőre megtalálható honlapon a Fővárosi Vízművek egy csillag melletti apró betűben jelzi, hogy ők is vállalják a vízóra cserét mindenestül és egyszerűen . Ám rögtön szabadkoznak, hogy korlátozottak kapacitásaik. Pedig tényleg érdemes lehet őket keresni: nálunk 18 200 forint mindenestül a csere, ha május végéig megrendelik.