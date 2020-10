Közel félmilliárdos osztalék jutott Mészáros Lőrincéknek a paksi bizniszből

Másfél évvel ezelőtt lett a paksi távhő üzemeltetéséért is felelős cég közvetett tulajdonosa Mészáros Lőrinc. Az állami paksi atomerőműnek is dolgozó D. C. Therm Üzemi Kft. tavaly 469 millió forint nyereséget termelt, amit ki is fizettek osztalékként a tulajdonosnak - derül ki az Mfor.hu cikkéből.

Tavaly márciusban került Mészáros Lőrinc érdekeltsége, a V-Híd Vagyonkezelő Kft. tulajdonába a paksi városi távhő-üzemeltetéséért is felelős Duna Center Therm Üzemeltető Kft. Kiderült, kinek jutott az ad hoc osztott pénzből A felcsúti milliárdos megjelenése a cég árbevételére is jó hatással volt, tavaly 61 százalékkal magasabb lett az előző évinél, 1,8 milliárd forint után 2,97 milliárd forint - írja a lap a kft. 2019-es beszámolójára hivatkozva. Az azonban, hogy a növekedés minek köszönhető, nem derül ki a cég beszámolójának kiegészítő mellékletéből. Annyi tudható, hogy részben magyarázat lehet a beszállítói részvétel fokozódása is. A D.C. Therm Kft. ugyanis évek óta rendszeres bedolgozója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek is - olvasható a cikkben. A 2018-as 75,2 millió forint után a társaságnál 469,1 millió forint tiszta nyereség maradt a tavalyi üzleti év eredményeként. A taggyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint azt ki is fizették osztalékként a tulajdonosnak. A cég tevékenységéről bővebben az Mfor.hu cikkében olvashat.