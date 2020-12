Közel tízmilliárdos beruházással indítja egészségipari karrierjét a Masterplast

Története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását indítja el a Masterplast, amelynek keretében 9,46 milliárd forintból olyan üzemet létesít a központi telephelyen, amely évente 7 ezer tonna, egészségipari védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagokat állíthat elő. A beruházással a Masterplast új szintre emeli az egészségipari jelenlétét - közölte a vállalat.

A Masterplast központi telephelyén, Sárszentmihályon létesülő flíz gyár teljes mértékben alkalmas a pandémiás védekezéshez szükséges orvosi védőruházatok, szájmaszkok, és az egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök gyártóinak alapanyag ellátására. A nagyfokú termelékenységet magas szintű automatizáltsággal működő, speciális terméktulajdonságokat elérő gyártási technológia biztosítja a közlemény szerint.

A 7700 négyzetméteren helyet foglaló új üzemet a tervek szerint 2021. május végén adják át és júniustól 50 munkatárssal, folyamatos felfutás mellett kezdheti meg a termelést.

A vállalat szerint a projekt üzleti létjogosultságát több tényező és nemzetgazdasági aspektus is indokolja. A fejlesztéssel nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében is egyedülálló, regionális beruházás jön létre, miután jelenleg hazánkban és a velünk határos országokban sincs hasonló egészségipari alapanyag gyártás. Az új üzem jelentősen hozzájárul Magyarország pandémiás védekezőképességének fokozásához. Az ismert vírushelyzet kapcsán, Magyarországon és a régióban is több maszkgyártó gyártósort telepítettek és terveznek továbbiakat is, amelyek jelentős alapanyag igényét biztosítja az új üzem.

A hazai szükséglet felett gyártott, keresett alapanyagot európai célpiacokon tervezik értékesíteni.

Az egészségiparban megszokott, az építőiparnál magasabb nyereségtartalom mellett nagyságrendileg 20 millió eurós éves árbevételt hozhat az egészségipari üzletág a Masterplast számára 2021-ben, és az évtized végére elérheti az építőipari szegmens szintjét.

A németországi akvizíció által megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva komolyabb kutatás fejlesztési tevékenységet is folytatni kíván új üzemében a Masterplast, melynek során célja az egészségipar igényeire szabott új-innovatív alapanyagok kifejlesztése. Az új generációs egészségipari textíliák felhasználhatósága tartósabb, ami a kedvezőbb költségszint melletti gyártással további versenyelőnyt és magasabb jövedelmezőséget biztosíthat a vállalat számára.



"A 9,4 milliárd forint fő összegű beruházás finanszírozása 20 százalék saját forrás, és 80 százalékos vissza nem térítendő állami támogatás, amelyet a Pénzügyminisztérium az Egészségipari Támogatási Program keretében folyósít.

A németországi akvizíció lehetőséget biztosított számunkra, hogy belépjünk az egészségiparba. Az ott felhalmozott jelentős szakmai tapasztalatra, gyártói tudásra, valamint vevői és szállítói kapcsolatrendszerre alapozva hoztuk meg döntésünket, mellyel célunk, hogy hosszútávon az egészségipar meghatározó szereplőjévé váljunk. Történetünk legnagyobb beruházása ezért igazi mérföldkő, amellyel elérhetjük, hogy az évtized végére az építőipari szegmens szintjére erősödjön az egészségipari üzletág. Ezzel csökkenthetjük kitettségünket az építőipar ciklikusságával szemben, fokozhatjuk a válságálló képességünket és magasabb nyereségtartalmat érhetünk el. Az új beruházás jelentősen felülírja a korábbi stratégiát, melynek frissített anyagát 2021. január 12-én egy online konferencia keretében mutatjuk be az érdeklődőknek." - tette hozzá Tibor Dávid a Masterplast elnöke.