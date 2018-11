Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Közlekedés: fontos bejelentést tett Palkovics

A Volánbusz Zrt. flottája 115 darab új típusú autóbusszal (100 Credo és 15 MAN Neoplan Tourliner) bővült 10 milliárd forint értékben, az autóbuszok 80 százaléka magyar gyártmány. Amerikai mintára két éven belül Magyarországon is kiépül az iskolabusz-hálózat rendszere. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül - jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

A miniszter az új beszerzésekről megjegyezte, hogy a lépés illeszkedik az Innovációs és Technológiai Minisztérium buszstratégiájába, amelynek központi eleme a Magyarországon gyártott autóbuszok használata. Ezek az új autóbuszok - amelyek közül 100 darab Gödöllő és Vác elővárosaiban közlekedik majd - már környezetkímélő hajtásrendszerrel rendelkeznek.

Az ITM ezt a tendenciát a jövőben is erősíteni akarja, ezért a minisztérium arra törekszik, hogy a városi környezetben, illetve a városok közti közlekedésben is az euro6 dízelmotorral hajtott autóbuszok mellett egyre nagyobb számban jelenjenek meg a hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek is.

Palkovics László az MTI tudósítása szerint elmondta, a megfelelően ütemezett közösségi közlekedés érdekében a menetrendeket össze kell hangolni, ezzel együtt pedig a minisztérium egy egységes jegyrendszer kialakításán is dolgozik. A világban és az európai unióban látható minták alapján Magyarországon is úgy alakítják majd át a közösségi közlekedést, hogy a vasút kapja a fontosabb szerepet, az autóbuszos közlekedésnek pedig az lesz a feladata, hogy a vasúti fővonal rendszerébe szállítsa az utasokat.

Az autóbuszok ott biztosítják majd a közösségi közlekedést, ahol a vasút nem elérhető.

Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: a már forgalomba került 115 autóbusszal együtt a következő időszakban összesen 201 modern jármű áll forgalomba. A teljes flotta beszerzési értéke meghaladta a 17 milliárd forintot. Dávid Ilona a részletekről ismertette, hogy a Volkswagen Group által szállított 31 darab emelt komfortfokozatú MAN Neoplan Tourliner buszok közül 16 darab a Dél-dunántúli, az Északnyugat-magyarországi és a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központok flottáiban jelenik majd meg.

A fennmaradó 15 darab pedig a Volánbusz Zrt. állományába kerül, és a főváros, valamint Salgótarján, Makó, Zalaegerszeg, Siklós, Gyula, Mohács és Harkány között biztosítja a kapcsolatot. A Kravtex-Kühne csoporttól 120 darab Credo autóbusz érkezik, ezek közül 100 darab a Volánbusz Zrt.-hez, 20 darab pedig a Dél-alföldi Közlekedési Központ flottájába kerül.

Az ITK Holding jövő év első felében szállít majd 50 darab Mercedes-Benz Conecto típusú autóbuszt, amelyek a regionális közlekedési központok állományában állnak majd forgalomba. Ez a nagymértékű autóbusz beszerzés is azt bizonyítja, hogy a kormány, a tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve szakmai felügyeletet ellátó minisztériumok, a busztársaságok és a járműgyártók is elkötelezettek a közösségi közlekedés színvonalának folyamatos javítása mellett - fogalmazott a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.