Közpénzből is épülnek luxusszállodák - a döntésnek már megágyaztak korábban

Még ki sem írta a Magyar Turisztikai Ügynökség az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy szálláshelyfejlesztési pályázatokat a balatoni térségre, amikor a tulajdonosoknak már kész tervei voltak a szállodák felújítására. A Szállodaszövetség is lobbizhatott a vissza nem térítendő állami támogatásért és segített a pályázati feltételek kidolgozásában.

A hazai szállodaipar is sikeresen lobbizhatott a kormánynál az összesen 300 milliárd forintos Kisfaludy hotel- és panziófejlesztési program beindításáért, amelyen végül fideszes parlamenti képviselők, Garancsi István (a Market Építő Zrt. tulajdonosa), Hernádi Zsolt (a Mol elnök-vezérigazgatója) és Csányi Sándor (az OTP Bank elnök-vezérigazgatója) közös cége és Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó ötcsillagos szállodája is sikeresen szerepelt és kaptak összességében több milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást - derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (Szállodaszövetség) honlapján elérhető prezentációs anyagból. A dokumentumon egy 2017 november 23-i hajdúszoboszlói dátum és helyszín, valamint Szauter István neve szerepel, aki a Szállodaszövetségben jelenleg elnöki tanácsadói pozíciót tölt be, de amúgy a FRIVEX Turisztikai Tanácsadó és Oktatási Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.

"Teljesült a lobbi célunk: a vidéki szállodák és panziók egy része maximum 70 százalékos állami támogatással végezheti rekonstrukcióját" - olvasható a prezentációs anyagban. A dokumentum szerint a Szállodaszövetség részt vett a Kisfaludy-pályázatok feltételeinek kidolgozásában is. A programra pedig azért volt szüksége a szállodaiparnak, mert a hazai szállodák jelentős része technikailag és erkölcsileg is elavultak. Ennek okai régiek a dokumentum szerint: a vidéki szállodák jelentős részének alacsony a jövedelmezősége, ellenben magas a hitelállomány, az amortizáció egy részét a pótlás helyet pedig a hiteltörlesztésre fordítják a cégek.

Legapróbb részletek

A szállodaipar régóta várta, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség (az MTÜ a turisztikai ágazat kormányzati szervezete) kiírja a Kisfaludy pályázatokat a balatoni térségre, hiszen már a pályázatok megjelenése előtt elkészültek a szállodafejlesztési tervek, amiket már csak be kellett nyújtani az állami tenderekre. "Akkor, ha a szakma által oly nagyon várt Kisfaludy pályázat végre kiírásra kerülne és a régiónkból minél több szálloda lenne a nyertesek között. És ha végre a Silverine Lake Resort is végre tudná hajtani azt a felújítási programot, amit már elterveztünk és ami a legapróbb részletességig ki van dolgozva, hogy ha megvalósul, azzal is erősítsük Balatonfüred hazai és nemzetközi márkanevét" - válaszolta Rádóczy Andrea, a családi tulajdonú Silverine Lake Resort Balaton ügyvezető igazgatója az Utazónak adott 2018. január 2-i interjúban arra a kérdésre, hogy mikor lenne elégedett.

Nem kellett sokat várni, hiszen az MTÜ szállodafejlesztési pályázatai 2018. január 11-én jelentek meg, a vissza nem térítendő támogatásra az igényeket pedig 2018. február 1-től lehetett benyújtani az ügynökség szerint kizárólag szakmai alapon történő elbírálásra. A balatonfüredi Hotel Silverine 137,4 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert végül a Kisfaludy pályázaton, pedig a Silver Invest Kft.-nek bőven volt saját pénze is, hiszen 2017-ben 614 millió forintos árbevétel mellett 176 millió forintos üzemi eredményt értek el.

Elkopott a szőnyeg és masszázsmedencére lett igény



A projekt céljai a szálloda honlapján elérhető információk szerint a szállodakomplexum belső megújítása, a szolgáltatáscsomag bővítése, ezen belül pedig a wellness-részleg bővítése, valamint konyhatechnológiai berendezési tárgyak cseréje. "A szálloda nagyjából egy évtizede üzemel. A berendezési tárgyak, a burkolatok, elsősorban a szőnyegek és a festés elöregedett, elhasználódott. A szálloda megnyitása óta eltelt évtizedben alapvetően megváltozott a szállóvendégek igényszintje a wellness élményelemeit illetően, ezért a szálloda olyan, igazán különleges partmenti masszázsmedencével kívánja bővíteni szolgáltatásait, mely önmagában is vonzóvá teszi a szállodát a célcsoportok számára" - derül ki a hotel honlapján elérhető tájékoztatásból.

Három éve még nem lehetett ennyi probléma a luxus szállodával, hiszen 2016-ban elnyerte a turisztikai szakma Oscar-díját. "Évek óta azon dolgozunk, hogy az átlagosnál többet, jobbat kínáljunk, és az a tény, hogy harmadszor sikerült megszerezünk a turisztikai szakmai Oscar-díjának minősülő elismerést, azt bizonyítja, hogy ez sikerült" - mondta a World Travel Awards elismerése után a 24.hu-nak Rádóczy Andrea tulajdonos.

A Kisfaludy pályázatok legnagyobb nyertesei azonban ennél sokkal több vissza nem térítendő közpénzt nyertek. A szántódi, ötcsillagos Balaland hotel építésére 2,9 milliárd forintot kapott a 2017-ben alapított Szántód BalaLand Family (SZBFamily) Ingatlanfejlesztő Kft., a szintén ötcsillagos Grand Hotel Tokaj beruházására pedig szintén 2,9 milliárd forint pályázati pénz jutott a 2017-ben alapított Tokaj Csurgó Völgy (TVCS) Ingatlanfejlesztő Kft.nek. Cégadatbázisok alapján pedig kiderült, hogy az SZBFamily és a TVCS tulajdonosa is megegyezik: a 2017-ben alapított, a belvárosi Reáltanoda utcában székelő DLHG Invest Zrt. Valamennyi cég a Dreamland Holding Zrt.-hez tartozik, amelynek tulajdonosa a hotelbiznisz új sztárja, Szepesi Richárd (fenti képünkön látható a családjával). Anyósa Nagy Róza, akit régóta Matolcsy György jegybankelnök legszűkebb bizalmi köréhez sorolnak, 2000-ben közigazgatási államtitkár is volt a Nemzetgazdasági Minisztériumban, ahol akkor Matolcsy volt a miniszter.

Tisztességes út és sok munka

A Közép-Európai Egyetemen (CEU) is tanult Szepesi Richárd most magyar adófizetők pénzéből építhet luxusszállodákat, korábban pedig uniós pénzek segítségével nyitott ma már jól menő hoteleket. Még a második Orbán-kormány idejében, 2012. novemberében négy régióban, Észak-Magyarországon, Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön hirdették ki az ÚMFT Regionális Operatív Programok keretében kiírt üzleti célú szálláshelyek fejlesztése pályázatok nyerteseit. Összesen 11 milliárd forint volt lehívható, a jelentkezések ennek a tízszeresét tették ki.

Szepesi azonban szerencsés volt, és az egerszalóki Shiraz Hotel bővítésére 470 millió forintot kapott a jelenleg az édesanyja által tulajdonolt Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., a felsőtárkányi Bambara Hotel bővítésére pedig 428 millió forintot adott az Európai Unió. "Üresen maradt a családi ház és a nagy telek Egerszalókon, ez adta az első ötletet. Aztán jött a többi, és megépült a Mesés Shiraz. Nagyapám mindig azt mondta, hogy tisztességes úton csak sok munkával lehet pénzt keresni. Ez igaz, az elmúlt évben napi négy-öt órákat aludtam" - mesélte Szepesi Richárd a heol.hu-nak 2011-ben adott interjúban, miután megkapta az év szállodása elismerést a Szállodaszövetségtől.