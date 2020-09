Külkereskedelem - így próbálnak túlélni a kis magyar cégek

Komoly problémákat és visszaesést okozott a magyar külkereskedelemben a tavaszi határzár. Az ellenőrzések miatt a szállítmányok rendszeresen késtek és akadoztak, több külföldi piac pedig szinte elérhetetlenné vált. Ennek hatásai még most is érződnek, de nem csak az export és import visszaesésében, hanem a külhoni kereskedelmi partnerek kényszerű cseréjében is.

Kónya Ádám , 2020. szeptember 24. csütörtök, 06:05 Fotó: Getty Images - A kép illusztráció.

Némi átrajzolódás látszik a magyar külkereskedelem tendenciáiban a tavaszi határzárak nyomán. Márciustól egészen a nyár közepéig az Európai Unión belül is sokkal nehezebbé vált az export, de az import is késett, akadozott. Számos cég kénytelen volt új piacokat és beszállítókat keresni azon országok vállalkozásai helyett, amerre szinte lehetetlenné vált a szállítás. Müller Cecília: ha nem tartják be az intézkedéseket, súlyosabb korlátozások jönnek A borsodnádasdi Pa-Rol Kft. is hasonlóan járt - tudtuk meg Papp László Zsolttól, a több mint 30 embert foglalkoztató húsüzem és hentesáru nagykereskedés ügyvezető igazgatójától. Mindkét irányban visszaállt a vizsgálat a határokon. Szlovákia felé az összes fuvart alaposan ellenőrizték, kötelezővé vált a magyar és szlovák nyelvű CMR fuvarlevél. Orvosi vizsgálaton kellett rész venniük a sofőröknek, amiről a papírt minden esetben kérték az átkelőkön, valamint nem tölthettE az országban 24 óránál hosszabb időt. Az ellenőrzések miatt torlódtak az autók a határon, az áruszállítás folyamatosan késett. De ez volt a kisebbik rossz. A külföldi szállítmányaink javát kitevő román piac például teljesen bezárt. Hónapokra a nullára esett vissza a kereskedelmünk abban az irányban - mondta a cégvezető. Elmondása szerint nyilván az országok közötti jobb kapcsolatok miatt, de valamivel könnyebb maradt a szállítás a visegrádi együttműködés (V4) tagállamai között. Számos cseh, lengyel, magyar és szlovák cég külkereskedelmi kiesését egymás felé nyitással próbálta csökkenteni. "Hála a jó hírünknek, sok új megkeresésünk volt a tavasszal a V4 államaiból. Ezek a kapcsolatok azóta is szilárdan fennállnak, köszönhetően a magas minőségű termékeinknek, a megbízható szállítmányozásnak és persze a fizetőképes külföldi partnereinknek. Ezek 'balanszolták' a korábbi kieséseinket. A román piacon is van némi visszarendeződés július óta, de például az augusztusi forgalmunk is csak 40 százalékát érte el az egy évvel korábbinak abba az irányban. Egyértelmű, hogy ők is inkább olyan országokból keresnek üzletfeleket, amerről a járvány alatt sem ütközik nagyobb akadályba a kereskedelem, ahogyan azt mi is tesszük" - tette hozzá az üzletember. A magyar kormány az ismételten bevezetett határzárak kapcsán is már a kezdetekben kedvezni próbált a visegrádi négyek tagállamainak. A jelenlegi ellenőrzések kevésbé szigorúak és valamivel gyorsabbak, mint a korábbiak, de még így is előfordul késedelem az exportban és importban. A KSH legfrissebb adatai szerint a tavaszi nagy bezuhanás után júliusban a magyar export euróban számított értéke még mindig 5,6 százalékkal, az importé pedig 7,7 százalékkal marad el az egy évvel korábbi értéktől. A nemzetközi fuvarozásban elszállított áruk tömege 28 százalékkal esett vissza 2020 első félévében. Megy a harc a fuvarokért Lapunk nemrég írta meg, hogy komoly harc bontakozott ki a magyar és a külföldi - főleg román - fuvarozók között. A NiT Hungary fuvarozói érdekképviselet szerint nem kizárt, hogy román vállalkozók tisztességtelen eszközzel nyomják le az árakat és még az is megéri nekik, hogy üres kamionokkal érkezzenek magyar megrendelőkhöz és innen teljesítsék a nemzetközi fuvarmegrendeléseket.