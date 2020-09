Különleges szívgyógyászati központot nyitott a magyar milliárdos

Specializált szívgyógyászati központ nyílt a Wáberer Medical Centerben (WMC), ahol számos, a privát ellátásban nem, vagy csak rendkívül kevés helyen elérhető szolgáltatást nyújtanak a szívritmuszavarok és a mellkasi fájdalom kivizsgálásától a rendszeres pacemaker-felülvizsgálatokig.

Több hónapos tesztüzem után szeptember legelején indult el teljes kapacitással Wáberer Kardiológiai Centrum (WKC). A központ hat szakambulanciája, illetve a szív-MR, kardio- és koronária-CT készítésére is alkalmas diagnosztikai háttér a kardiológiai páciensek teljes körű szűrését, ellátását és utánkövetését bizosítja.

Wáberer György, a WMC névadó tulajdonosa, Budán, a BAH-csomópontnál, a HillSide irodaházban nyitotta meg 2500 négyzetméteres magánegészségügyi központját idén nyáron.

Vértesaljai Márton belgyógyász, kardiológus szakorvos, a központ vezetője a megnyitón hangsúlyozta: bár a kardiológia mára erősen specializálódott területté vált, és más szakemberek foglalkoznak a szívritmuszavarokkal, a sportkardiológiával vagy a veleszületett szívfejlődési rendellenességekkel, továbbra is jellemző, hogy a megfelelő szakember megtalálásának és kiválasztásának feladata gyakran a páciensekre hárul.

A gyors diagnózis és a megfelelő terápia megkezdése szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a megfelelő specialistához kerüljön a páciens, de ez sajnos még a magánegészségügyben sem mindig adott, és ezért a beteg akár hetekig, hónapokig is bolyonghat az ellátórendszerben.

A sokakat érintő aritmiás problémák, szívritmuszavarok kivizsgálása a WKC Ritmuszavar ambulanciáján történik, ahol a korábban nem vizsgált szívdobogás, heves szívverés, rosszullét okait tárják fel, a rendszertelenül, ritkán jelentkező ritmuszavarok esetén többnapos EKG-monitorozással (Holter).

Hirtelen fellépő mellkasi fájdalom esetén a WKC mindennap nyitva tartó Mellkasi fájdalom ambulanciáját érdemes felkeresni, ahol a nemzetközi protokollokat követve azonnali kivizsgálás során keresik a probléma okát, kizárva az esetleges koszorúér-betegséget.

A szívbetegséggel született gyermekek többségénél felnőttkorban is általános a ritmuszavarok és a szívelégtelenség előfordulása. A Felnőtt veleszületett szívbetegség ambulancián a gyermekkor utáni rendszeres kardiológiai követésre kínálnak lehetőséget.

Az aritmiás problémák kezelésének egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze a pacemaker, valamint a beültethető defibrillátor (ICD). A WKC pacemaker / ICD szakambulanciáján - a hazai privát ellátásban egyedülálló módon - pacemaker-felülvizsgálatot biztosítanak, illetve hamarosan a pacemakeres MR-vizsgálat is elérhető lesz.

Külön szakambulancián mérik fel a terhesség előtti kardiológiai kockázatokat, és a sportkardiológia is önálló ambulanciát kapott.

Ugyancsak a kardiológiai betegutak lerövidítését segíti a WMC azonnali ellátást nyújtó Walk-IN Centere, ahol az akut panaszokkal érkező páciensek esetében a WMC sürgősségi orvosai kórházi szemlélettel gondoskodnak a feltárt problémáknak megfelelő kardiológus specialista bevonásáról.

Lehangoló statisztikák

Minden második magyar kardiovaszkuláris betegségben hal meg: a KSH adatai szerint 2018-ban 131 ezer ember hunyt el hazánkban, közülük 65 ezren keringési problémák miatt. Mintegy 6 ezren heveny szívizomelhalásban, további 26 ezren pedig egyéb iszkémiás szívbetegségben vesztették életüket.

A keringési betegségek kialakulásában jelentős szerepük van az életmódbeli tényezőknek, korai felismerésükkel és kezelésükkel pedig jelentősen csökkenthető a kockázatuk. Az életmódunkból fakadó rizikófaktorok - magas vérnyomás, dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód - jól ismertek, az ellenük folyó küzdelemben mégiscsak részsikereket tudtunk elérni az elmúlt évtizedekben. A felnőtt magyar férfiak 62 százaléka tekinthető például túlsúlyosnak, és a dohányzást tekintve sem állunk jól, hiszen a teljes 15 évnél idősebb lakosság mintegy harmada dohányzik rendszeresen.

Megelőzhető a baj

Ezért van nagy szerepe a megelőzésnek, ám a magyar lakosság körében továbbra is alacsony a hajlandóság, hogy prevenciós szűrésekre járjon, ráadásul a COVID-19-járvány miatt a kardiológiai vizsgálatok mellett hónapokon át elmaradtak a szűrővizsgálatok is.

Vértesaljai Márton ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, az European Society of Cardiology szakmai álláspontja szerint a végzetes kimenetelű kardiovaszkuláris betegségek száma jelentősen visszaszorítható, ha nagy számban végzünk koronária-CT vizsgálatokat. Ez sokkal hatékonyabb, mint a kerékpár-ergometriaként ismert terheléses EKG, elvégzése kevésbé körülményes, és a diagnosztikai

pontossága is nagyobb, hiszen gyakorlatilag nincs fals negatív eredmény, és az álpozitív eredmények valószínűsége is lényegesen alacsonyabb.

Nehézlégzés, mellkasi fájdalom esetén is javasolt a koronária-CT-vizsgálat, mivel a mindössze 20 perces, fájdalommentes módszerrel már korai stádiumában nagy pontossággal kimutatható a koszorúereket érintő érelmeszesedés. Életmódváltással, gyógyszeres kezeléssel vagy stent behelyezésével megelőzhető a koszorúér-betegség romlása, illetve a szövődmények kialakulása, ezek eredményeképpen pedig a páciens akár évtizedekkel többet élhet egészségesen.