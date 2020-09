Különös, kormányfői tanácsadóig érő cég tűnik fel a lélegeztetőgép-üzletben

Újabb furcsa céget találtak a lélegeztetőgép-beszerzési ügyben: a Válaszonline szerint egy frissen alapított cég által részben megszerzett a vállalkozásban feltűnik egy korrupciós ügye miatt már vizsgált ügyvéd, valamint a miniszterelnök egyik külföldi ügyekben illetékes főtanácsadója.

A külügyi tárca nagy, legalább ezer lélegeztetőgépet szállító partnerei között egyetlen tisztán magyar tulajdonú érdekeltség akad: a kínai eszközöket drágán szállító Fourcardinal Tanácsadó Kft., amely közel 17 milliárd forintot kapott az államtól. Régebben ez a cég működtette a kormány egyiptomi kereskedőházát, s már akkor igen közel állt Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójához, Rahói Zsuzsannához. Mostanra viszont egy korrupciós ügyben vizsgált ügyvéd környezetében van - derítette ki a Válaszonline.

Idén április 20-án két ügyvéd, Veréb Balázs és Vámosi-Nagy Zsolt alapított egy vagyonkezelő részvénytársaságot, az SRF Silk Road Fund Holding Zrt.-t. Még ugyanezen a napon 14 óra 40 perckor összeült egy másik vállalkozás, a Fourcardinal Tanácsadó Kft. taggyűlése. Utóbbi, a lélegeztetőgép-beszerzésekben befutó társaságnál határoztak arról, hogy 10 százalékos üzletrészt vásárolhat a még csak megalapításra váró társaság a Fourcardinalban. Valamint azt is eldöntötték, hogy nem a kft. főtulajdonosáé lesz a profit, hanem 7/8-ad részben a Veréb Balázsék bejegyzésre váró cége. Érdekesség, hogy még aznap írták alá a lélegeztetőgép-vásárlásról szóló szerződést a Külügyminisztériummal a a Fourcardinal Tanácsadó illetékesei.

A 2014-ben alapított vállalkozás első ügyvezetője Szegi Ildikó volt, a többségi tulajdonrészt azonban nem az ő, hanem az akkor húszéves lánya (Nagy Beatrix) nevére íratták. Utóbbi máig 90 százalékos befolyással bír a megtáltosodott vállalkozásban. A Fourcardinal indulásakor Szegiről annyit árultak el a keresőprogramok, hogy van még egy rendezvény- és műsorszervező irodája (Party Művek Kft.), másrészt kurátor a Balázs Gyógyulásáért nevű alapítványban. Ezt az alapítványt pedig bizonyos Rahói Zsuzsanna hozta létre - írja a Válaszonline, amely rávilágít, hogy utóbbi Orbán Viktor főtanácsadójaként többször is megjelent a nyilvánosságban.

Egy évvel a Fourcardinal indulása után Szegi átadta a cég irányítását Tóthné Rahói Juditnak, Rahói Zsuzsanna testvérének, aki azóta már nem ügyvezető. A többségi, 90 százalékos tulajdonos azonban a kezdetek óta Szegi Ildikó lánya, Nagy Beatrix. További érdekesség még, hogy a cégben frissen érdekeltté vált Veréb Balázs - a Válasz Online állítólag biztos információi szerint - épp IV. rendű vádlott egy lassan másfél évtizedre visszanyúló vesztegetési bűnügyben (jogerős ítélet még nincs), melyet a ferihegyi reptérüzemeltető (Budapest Airport) privatizációjakor történt korrupciógyanús történések miatt indítottak.

Mint ismert a kormány az eredetileg tervezett 8000 lélegeztetőgép helyett 16 000 darabot vásárolt a koronavírus-járvány miatt. A más országokkal összehasonlítva jelentősen drágább beszerzések között több furcsa ügylet is van. A legismertebb ezek közül, hogy Szlovéniában a Geneplanet cég eszközeit a betegek ellátására egyrészt nem tartották megfelelőnek, másrészt túlárazottnak is találták, majd nyomozás és kisebb kormányválság is lett az ügyből. A Geneplanettől viszont a szlovén árnál drágábban végül a magyar külügy vásárolt 220 darab eszközt. Polt Péter főügyész az ügyben itthon is nyomozást indított.