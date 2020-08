Kuponakcióval segítene a Tesco

A Tesco vásárlói augusztus 3. és szeptember 6. között egy kuponakcióban vehetnek részt. A kasszáknál kapható 250 forintos kuponok megvásárlásával támogathatják az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! adománygyűjtő kampányát. A befolyt pénzből hátrányos helyzetű gyermekeknek biztosítanak iskolaszereket.

A koronavírus-járvány okozta megváltozott körülmények miatt sok, amúgy is hátrányos helyzetű család került még nehezebb anyagi helyzetbe. Nekik rendkívül nagy kihívást jelent a szeptemberi iskolakezdéshez szükséges felszerelés előteremtése, különösen több gyermek esetén. Az Ökumenikus Segélyszervezet a koronavírus miatt idén az előző évekhez képest dupla annyi, azaz 2000 nehéz sorsú gyermeket szeretne támogatni Iskolakezdés együtt! elnevezésű felhívásával. A segélyakcióhoz kapcsolódó pénzadománygyűjtés célja az iskolaszerek beszerzéséhez szükséges forrás előteremtése - közölte a Tesco a jótékonysági akcióról.

A kiskereskedelmi lánc szerint a Felhőtlen gyermekkor, illetve a karácsonyi szeretet.éhség. kezdeményezések során vásárlóik tavaly mintegy 100 millió forintot gyűjtöttek össze. "Biztosak vagyunk benne, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is számíthatunk rájuk, ezért is döntöttünk úgy, hogy idén először a Segélyszervezet iskolakezdési kampányához is csatlakozunk, és segítünk a személyre szabott, minőségi tanszercsomagok összeállításában" - idézik a közleményben Hevesi Nórát, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetőjét.

A kuponok augusztus 3. és szeptember 6. között vásárolhatók meg az áruházlánc kasszáinál. A 250 forintos felajánlásokból befolyt összegből az Ökumenikus Segélyszervezet az országos intézményhálózatával kapcsolatban álló, előre kiválasztott hátrányos helyzetű gyermekek iskoláztatását szeretné támogatni. A 2000 személyre szabott, illetve egységcsomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását elősegítő egész éves munka támogatására fordítja a Segélyszervezet.