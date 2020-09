Lakásbiztosítása van? Erre az újdonságra mindenképpen figyeljen oda!

Még az idén a piacra lépne a Köbe is a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításával (mfo) – mondja Gorda Zsolt, a biztosító egyesület innovációs és termékfejlesztési igazgatója. A lakásbiztosítási piacot felforgató termék előnyös a fogyasztóknak, és ugyanolyan átlátható feltételeket hoz majd, mint amit az autós biztosításoknál már megszokhattak.

- Idén januártól pályázhatnak a biztosítók a Magyar Nemzeti Banknál (MNB) minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítási (mfo) termékekkel. Eddig azonban csak egyetlen szereplő jelent meg ezen a piacon. Mi az oka annak, hogy ennyire lassan reagálnak a szereplők?

- A vírushelyzet tavasszal komoly kihívást jelentett minden piaci szereplőnek, sok folyamatot át kellett rendezni, ami lassította a piacokat, de a termékfejlesztés maga is időigényes feladat, átlagosan hat hónapot vesz igénybe. Az mfo pedig egy szolgáltatási környezetében komplex termék, ami legalább ennyi időt igényel.

- Mi volt a legnagyobb kihívás?

- Ezt a terméket speciális, az MNB által megszabott feltételek alapján kellett létrehozni. Nem lehetett a meglévő termékeket többé-kevésbé átalakítani, teljesen elölről kellett kezdeni a fejlesztést, hiszen a felügyelet nem csak a fedezetekre vonatkozóan, de például a minimális kárhányaddal kapcsolatban is elvárásokat fogalmazott meg, ami komoly számításokat követelt meg a biztosítás matematikusoktól.

- Mikor indul a Köbe a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítással?

- Mindenképpen szeretnénk már ez év szeptemberében benyújtani a pályázati anyagunkat az MNB-hez, és még az idén el is indulni a termékkel. A pályázat benyújtását követően az MNB-nek 20 munkanapja van arra, hogy jóváhagyja a pályázatot, ezt követően a biztosítónak 60 napja lesz arra, hogy elkezdje az értékesítést.

- Miért akarnak az elsők között ott lenni ezen a piacon?

- Biztosítóegyesületként is a tulajdonosainkat képviseljük, akik jellemzőn fogyasztók. Azzal együtt, hogy mi magunk is nagyon jó konstrukciónak tartjuk a terméket, ez leginkább mégis leendő ügyfeleinknek lesz igazán előnyös. Emellett mindig is innovatív biztosítónak számítottunk, számos sikeres termékbevezetésünk volt, sok olyan is, amelyeket elsőként vezettünk be a hazai piacra.

- Jelenleg hány lakásbiztosítási szerződésük van? Tervezik-e ezek átmozgatását az új mfo-kba?

- Nagyságrendileg 40 ezer szerződéssel rendelkezünk, az pedig felügyeleti elvárás, hogy ezeknek az ügyfeleknek ajánljuk fel az új konstrukciót. Az mfo minden szegmensében jóval gazdagabb, mint a korábbi lakásbiztosítások, a fedezetek jóval komplexebbek, mint a meglévő termékeknél. Ez nem csak a Köbére igaz, de a többi biztosítónál is általában. Az MNB egyik munkamódszere a szakmai előkészítés során az volt, hogy átvilágította a piacot, és valamennyi kockázat tekintetében megkereste a maximális védelmet nyújtó fedezeteket, "kimazsolázta" a legjobb és a leginkább fogyasztóbarát megoldásokat, amelyeket utóbb kötelező jelleggel beemelt a termékbe, mindemellett további új elemeket is beillesztett a vállalások közé. Mindezt a fogyasztói érdekeket szem előtt tartva.

- Tudna konkrét példát mondani, mit jelent ez a gyakorlatban?

- Például egy tűzkár esemény kapcsán korábban sok helyen kizáró ok volt a füst- és koromszennyeződés. Ha tűz ütött ki, és egy másik, a tűzzel nem érintett helyiségbe átterjedt a füst, és ki kellett fizetni, azt a kárt nem fizették meg, vagyis ezen a téren nem volt egységes a gyakorlat, volt, aki fizetett, más nem. A csőtörésnél is gyakran előfordult, hogy a javítás, helyreállítás költségét kifizették a biztosítók, a hibás csővezeték cseréjét viszont nem. Ennek egyik oka az volt, hogy vitatták, kié a vezeték, a szolgáltatóé, vagy a biztosítotté. Az mfo-k ilyenkor mindig fizetnek, emellett az elfolyt víz miatt szintén térítenek. Nagyon fontos újdonság még, hogy a felügyelet folyamatosan motorozza a biztosítóknál - többek között - a kárhányad alakulását, és amennyiben ennek szintje jellemzően 45 százalék alá megy, akkor a biztosítónak csökkentenie kell a díjait, magyarán az mfo nem lehet drága az ügyfeleknek. Más oldalról megközelítve ugyanezt a kérdést, az mfo mögöttes üzleti modelljében a biztosító profit- és költség elvárását maximálja a jegybank.

- Miért lehet ennyire fontos az MNB-nek az mfo?

- Minden bonyolult terméknél segíti a piacot, tiszta, átlátható helyzetet teremt, ha sztenderdek vannak. Jó, ha az elektromos készülékeket bármelyik konnektorba be lehet dugni, mert mindegyikben ugyanakkora a feszültség, vagy ha bármelyik kúton meg lehet tankolni az autót, mert a benzin minősége mindenhol egyforma. A lakásbiztosításnál, amely egy bonyolult termék, is nagy segítséget jelent a fogyasztóknak, hogy elindult a szakma ebbe az irányba.

- Hogy néz ki most a lakásbiztosítási piac? Mekkora a verseny?

- Verseny most is van, elég aktív is a piac. Összesen 3,2-3,3 millió körül van a lakásbiztosítási szerződések száma, és évente 550-600 ezer új szerződés, illetve átkötés van. A probléma inkább abban jelentkezik, hogy nagyon koncentrált a piac, az MNB kommunikációjából is arra lehet következtetni, hogy főleg ezen a téren változtatna. Jelenleg négy nagy piaci szereplőnél (Aegon, Allianz, Generali, Groupama) koncentrálódik a lakásbiztosítási piaci részesedés körülbelül 80 százaléka, ez tíz éve így van. A maradék tíz szereplő osztozik a piac nagyjából 20 százalékán, komolyabb elmozdulás valójában nem történik. A felügyelet egyik törekvése éppen ennek a koncentrációs bemerevedésnek a kimozgatása, amit a piaci verseny élénkítésével is szeretnének elérni. Más európai országban ugyanis nem jellemző a piaci részesedések ekkora mértékű koncentrációja.

- Az ügyfelek döntő része nagyjából pontosan ugyanazt várja egy lakásbiztosítástól. Ha megköti, akkor baj esetén a biztosító ne kötözködjék, hanem fizessen, és a felmerülő káresemények jellege is hasonló. Mennyire tudja majd ezt a mfo?

- Ez így van, valóban hasonlóak az elvárások, eddig viszont jelentős különbségek voltak a termékek között. A sztenderdizálásnak köszönhetően viszont az mfo-knál a termékek - az alapcsomagban foglalt fedezetek legalábbis - teljesen egyformák lesznek a biztosítóknál. Az ügyfél biztos lehet abban, hogyha köt egy ilyet, akkor káresemény esetén térítenek.

- A digitalizációs fejlesztések gyorsulása mennyiben segíti az mfo-k terjedését?

- Hiszünk abban, hogy segíteni fogja. Ez a termék nem titkoltan kifejezetten digitális közegre optimalizált biztosítás lesz, a felügyeletnek is ez az elvárása. A régi Ptk. még ragaszkodott a szerződéseknél az írásbeliséghez, most viszont egyre sürgetőbb elvárás az MNB részéről, hogy tegyék lehetővé a piaci szereplők a digitális szerződéskötést, a digitális kárrendezést, és olyan folyamatokat működtessenek, amelyek kapcsán fizikai jelenlétre nem lesz szükség a biztosító és az ügyfél között.

- Az MNB tervez egy összehasonlító honlapot is ezeknek a termékeknek. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy idő után a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokkal is az történik majd, mint amit a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) piacon látunk, hogy a fogyasztók ilyen portálokon kalkulálnak majd maguknak díjakat, és választanak keresnek szolgáltatást?

- Ez még nem kgfb, de már hasonlít hozzá, és valóban elindíthat hasonló tendenciákat. Nem gondoljuk azt, hogy a kötések többsége az MNB honlapjáról érkezik majd, de örülünk, hogy lesz egy közhiteles platform, amelyen csak a jegybank szigorú feltételeinek megfelelő biztosítások lesznek jelen. Ráadásul ezeket a termékeket az MNB folyamatosan monitorozza majd, vagyis nem csak a szerződéskötés pillanatában kell, hogy megfeleljenek a kritériumoknak, de a szerződés teljes időtartalma alatt követniük kell az elvárásokat.

A minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások jellemzői Alapcsomag Alapcsomag Elnevezésükben sztenderd kiegészítő fedezetek Nem sztenderd kiegészítő fedezetek (sztenderd tartalmi minimum-követelmények) (sztenderd tartalmi minimum-követelmények) Elemi károk Alapkockázatok Tűz Vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz) Értéktárgy kiegészítő biztosítás (200 000 Ft érték felett) A Biztosító által tartalmukban és elnevezésükben is szabadon Füst és koromszennyezés Betöréses lopás, rablás, besurranás Készpénz meghatározható Robbanás Rongálás, vandalizmus Különleges üveg kiegészítő fedezetek. Villámcsapás Üvegtörés Dugulás - elhárítás költségei Villámcsapás másodlagos hatása Felelősségbiztosítás Építés, szerelésbiztosítás Vihar Lakóépületek rejtett hibáiból eredő károk Felhőszakadás Assistance szolgáltatás Jégverés Épülettartozékok lopása Hónyomás Szolgáltatás - kimaradásból eredő károk Árvíz Graffiti Földrengés Klímaberendezés biztosítás Földcsuszamlás, kő-, Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt és kulcsok pótlása szikla- és földomlás Kerti bútor Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg Kerti dísznövénybiztosítás beomlása Lábon álló növényzet biztosítása Idegen jármű ütközése Sporteszköz és sportfelszerelés Idegen tárgy rádőlése Hobbi- és kisállatbiztosítás Síremlék és kegyeleti biztosítás Kiterjesztett garancia Okos eszközök biztosítás (beleértve okos otthon eszközök) Elmaradt bérleti díj biztosítás Elveszett okmányok pótlása Balesetbiztosítás Munkanélküliség biztosítás

Forrás: Köbe



A cikk megjelenését a Köbe támogatta.