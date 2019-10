Lakáshitelek: életük nagy lehetőségét szalaszthatják el sokan

Alig érdekel valakit a kiszámítható hitel, hiába keresték meg a bankok ajánlataikkal a kockázatos adósokat. Csaknem 130 ezer lakás- és jelzáloghiteles érintett, akik lehet, hogy életük nagy lehetőségét szalasztják el, ha nem lépnek gyorsan.

Nagyon kevés egykori devizahiteles döntött úgy eddig, hogy változó kamatozású hitelét fix kamatozásúra cseréli le. A bankoknak szeptember végéig kellett értesíteniük azokat a klienseiket, akik 2034. április 16. után lejáró, változó kamatozású jelzáloghitelük van. Nekik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ajánlása alapján minimum kétféle lehetőséget kell kínálniuk a hitelük kiváltására. Ezek között lehetnek ötéves, tízéves vagy a teljes hátralévő futamidőre fixált kamatozású konstrukciók.

Süket fülekre talált

Az MNB aggódik, hogy egy esetleges kamatemelési ciklusban mi lesz azokkal az adósokkal, akiknek gyakran változik a hitelük kamatperiódusa, és így emelkedik a törlesztőrészlete. Pedig az érintettek többsége már rutinos ebben, a többségük ugyanis egykori devizahiteles. Tavaly év végén a jelzáloghitel-állomány 60 százaléka, mintegy 2300 milliárd forintnyi tartozás volt változó kamatozású. Ebből az MNB szerint nagyjából 900 milliárdnyi volt kockázatos, ez összesen 129 ezer szerződést jelent. Ezek közül 80 ezer szerződés volt forintosított egykori devizahitel 620 milliárd forintnyi tartozással. Mindenkinek csökkenne persze a kockázata, ha fix kamatozású hitelre váltana, de ez a kör különösen komoly veszélybe lehet.

A CIB-nél százból csak hét ügyfél jelezte, hogy érdekli a hitelkiváltás, és ennél is kevesebben bólintottak rá az új ajánlatra. A Budapest Banknál, az MKB-nál és a Takarékbanknál is csak kevesen ugrottak rá a lehetőségre. Az OTP szerint ennek az lehet az oka, hogy a globális kamattrendek jelenleg nem kedveznek annak, hogy az ügyfelek kellő súllyal érzékeljék egy esetleges kamatemelkedés kedvezőtlen hatását. Noszogatni sem kell az ügyfeleket, hiszen az MNB sem várja el ugyanis, hogy nagy számban váltsanak.

Nőne a törlesztő

A fő kifogás a váltás ellen az lehet, hogy bár a fix kamatozású hitel biztonságosabb, kiszámíthatóbb, a kamata és így a törlesztőrészlete jelenleg magasabb a változó kamatozásúnál. A bankok jellemzően ugyanazt a hitelt ajánlják a régi ügyfélnek, amit az újaknak is, kedvezményt esetleg akkor kaphatnak, ha megfelelnek bizonyos feltételeknek, oda utalják a fizetésüket, vagy aktívabban használják a bankszámlájukat.

Az is változó, kinek mennyivel nő a törlesztőrészlete a váltás után. Az MKB-nál mindenesetre 4-5 százalékos átlagos emelkedésről számolnak be tízéves kamatperiódusnál. A Budapest Banknál 5 éves kamatperiódusra váltás esetén átlagosan 3800 forinttal nő a havi törlesztőrészlet, míg 10 éves kamatperiódusra váltás esetén 7400 forinttal emelkedik. Az OTP-nél 4-5 ezer forint lenne az átlagos törlesztőrészlet-emelkedés. Ez valóban riasztó lehet, a most megkeresett adósoknak viszont még legalább 15 évük van hátra a futamidőből, amíg sok minden történhet.

Bármikor lehet váltani

Az is igaz, hogy az érintetteket nem hajtja a tatár, sőt azt is lehet, hogy ha várnak egy keveset, jobban járnak. Jelenleg hónapról hónapra csökkennek ugyanis azok a referenciakamatok, amelyekhez a hitelintézetek egy része a fix kamatozású lakáshitelek kamatait igazítja. Ez lehet például az ötéves állampapírok elmúlt három havi aukciós átlaghozama, amit Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) számol ki az aukciókon elfogadott ajánlatok mennyiségével súlyozva.

Az ötéves államkötvények aukciós hozama augusztus 15-én volt történelmi mélyponton, akkor 0,75 százalékos átlaghozammal adott el az ÁKK 20 milliárd forintnyit az állampapírból. A mostanában 1 százalék körül, vagy az alatti hozammal eladható ötéves kötvények miatt folyamatosan csökken a referenciaráta, júniusban még 2,1 százalékos volt, most már csupán 1,39 százalékos, novembertől pedig 1,16 százalékos lesz. Az eddigi aukciók alapján pedig van rá esély, hogy decemberben 1 százalék alá kerüljön a ráta.

Az ötéves állampapírok referenciakamata lakáshiteleknél Hitelfelvétel hónapja Referenciakamat Július 2,1 Augusztus 1,96 Szeptember 1,74 Október 1,39 November 1,16

Forrás: ÁKK

Alkalmazhatnak viszont a hitelintézetek más kamatot is, ebben az esetben pedig már el is késhettek az érintettek a legjobb időzítéstől. Vannak, amelyek az állampapírok napi referenciahozamához kötik a kamatokat, az pedig augusztus közepe óta már emelkedik. Megint mások a budapesti kamatcsere-ügyletekhez (BiRS) kötik a kamatszintet, ami szintén emelkedett az elmúlt szűk két hónapban. Az online hitelkalkulátorok szerint már most is vannak a piacon 3,5-4 százalék körüli teljes hiteldíjmutatóval (thm) rendelkező minősített fogyasztóbarát hitelkiváltó kölcsönök, és az átlagos kamat is 5 százalék körül van.