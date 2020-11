Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lakbértámogatás az alacsony jövedelműeknek - új rendszer egy magyar városban

Emelkednek ugyan az önkormányzati bérlakások bérleti díjai Miskolcon, az alacsonyabb jövedelmű bérlők számára azonban új lakbértámogatási rendszert vezetett be a borsodi megyeszékhely önkormányzata. A novembertől igényelhető hozzájárulás akár együtt is igénybe vehető a már korábban is létező lakásfenntartási támogatással.

Többszöri bérleti díjemelésre számíthatnak a miskolci önkormányzati bérlakások bérlői a következő években. A drágulást több, régóta fennálló problémával indokolja a Miskolc Holding Zrt. ingatlangazdálkodási szakembere. Lakást bérel? - Jó hírünk van "Hatalmas különbség mutatkozik az önkormányzati bérlakások és a szabadpiaci alapon bérelt ingatlanok között Miskolcon. Az eddigi díjszabásunk csak harmada-negyede volt a piaci áraknak, így a legdrágább lakóingatlanaink bérleti díja is csupán 30 százalékát tette ki a hasonló, szabadpiaci lakásokénak. Egyik oka a drágulásnak, hogy ezt a jelentős különbséget csökkenteni szeretnénk." - tájékoztatta a Napi.hu-t dr. Kaposváriné dr. Bornemisza Emese, a Miskolc Holding Zrt. lakáshasznosítási vezetője. A szakértő azonban más problémákra is rámutatott: Az évek óta változatlan lakbéreinkkel szemben a lakások műszaki állapotának fenntartásához, felújításához szükséges költségek a sokszorosára emelkedtek. A bérleti díjak jelenlegi szintje mellett az ingatlanjaink értékének a megőrzése már nem biztosítható. Ezt bizonyítja a rossz műszaki állapota miatt üres, kiadhatatlan lakásállományunk folyamatos bővülése. A lakbéremelésből befolyó többletbevétel bizonyos hányadát visszaforgatva azonban biztosítható a lakások műszaki állapotának fenntartása, értékük megőrzése. - ismertette a tényállást a lakáshasznosítási vezető. Többlépcsős emelésre lehet számítani "Három lépcsőben, November elsejétől, 2023-ig szeretnénk megemelni a lakások bérleti díját. A lakhelyek kategóriájától függően így kívánjuk három év múlva a piaci lakbérek szintjének felét-kétharmadát elérni. Az emelés körülbelül 50 százaléka az első évre esik, ezért kisebb lesz a díjnövekedés a következő években." - tette hozzá a szakember. Kedvezmény az alacsonyabb jövedelműeknek Az önkormányzati bérlakásokhoz pályázati úton juthatnak hozzá a miskolciak, így ezen ingatlanok kiosztása nem szociális alapon történik. A szerényebb bevételű bérlőinek viszont szán némi kedvezményt az önkormányzat. "Tudjuk, hogy a drágulás megterhelőbb lehet az alacsonyabb jövedelmű albérlőinknek. Az ő számukra szeretnénk lehetőséget nyújtani azzal, hogy kérelmezhetik a bérleti díjuk 10, esetleg 20 százalékos csökkentését, függően az anyagi helyzetüktől. Ez a kedvezmény összevonható a már korábban is igényelhető lakásfenntartási támogatással, ami a rezsi költségeit hivatott csökkenteni. Erről részletesebb tájékoztatás a honlapunkon érhető el." - ismertette a változásokat hírportálunknak a lakáshasznosítási vezető. A Miskolc Holding Zrt. új ingatlanstratégiájának részeként a változtatásokat már 2020 nyarán elfogadta a városi közgyűlés, annak részleteire viszont csak október végén bólintott rá a képviselőtestület.