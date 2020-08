Lassan üt a sárgacsekk utolsó órája Magyarországon

A magyarok egyre inkább váltanának a digitális számlafizetési megoldásokra, de még csak az ötödük váltott a járvány közben is az elektronikus megoldásra. Viszont egyre többen mondják azt, hogy a sárgacsekkek helyett valami gyors és rendezett megoldással fizetnék a számláikat.

A magyar számlafizetők átlagosan öt számlát fizetnek be havonta, a legtöbb szolgáltató pedig még mindig papír alapon küldi meg a havi elszámolást a hulladékszállítás, a víz vagy éppen a távfűtés díjáról. A leginkább a mobilszolgáltatók számláit fizetik elektronikusan itt 69 százalékos az arány, de még csak az emberek ötöde használ digitális fizetési megoldást a közüzemi díjak rendezésére - derül ki a Díjnet internetes számlafizetési platform 20-69 éves korosztályra reprezentatív felméréséből.

A magyar lakosság jelentős része továbbra is papíralapon kapja meg és fizeti be a közüzemi számláit. A legtöbben a hulladékszállítás (87 százalék), a víz és csatorna (75 százalék), valamint a távfűtés díját (70 százalék) kapják így, míg a leginkább digitális szolgáltatónak a mobilcégek tekinthetők, ügyfeleik 69 százaléka már elektronikusan fogadja és fizeti mobilinternet- vagy mobiltelefon-számláját. A válaszadók átlagosan havi öt számlát fizetnek be, 55 százalékuk továbbra is papíralapon - jelentősen elmaradva ezzel a nyugat-európai trendektől.

Viszont a sárgacsekk-korszak végét jelezheti, hogy a megkérdezettek 49 százalékának fontos szempont a gyorsaság a számlák befizetésénél, 28 százalékuk pedig szívesen fizetné be a rezsijét a jelenlegitől eltérő, egyszerűbb, kényelmesebb módon. Ráadásul az emberek 25 százaléka nincs kibékülve azzal, hogy számláit különböző formában kapja meg az egyes szolgáltatóktól, és azokat így eltérő módon kell kiegyenlítenie. A számlafizetési szokásokon ugyanakkor még a kijárási korlátozások is csak részben változtattak, a válaszadók mindössze 19 százaléka váltott fizetési módot.

A szolgáltatóknak megéri ösztönözni ügyfeleik körében az elektronikus számlafizetésre történő áttérést, mert gyorsabb és költséghatékonyabb mint a hagyományos módszer, ezáltal jelentősen csökkenthetőek a számlázási és a befizetésekkel kapcsolatban felmerülő költségek. Ezen felül, statisztikák alapján, további előnye az elektronikus számlabemutatásnak és -fizetésnek, hogy érdemben nő az ügyfelek fizetési fegyelme - hangsúlyozta Schiszler János, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. A platformjukon jelenleg 32 számlakibocsátó díjait rendezhetik az ügyfelek.