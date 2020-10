Lassú növekedést várt, de nagyot robbantott a kifli.hu a koronavírus miatt

Tavaly decemberben jelent meg hazánkban a cseh gyökerű kifli.hu online élelmiszer-kereskedelmi hálózat, amelynek specialitása, hogy nagy teret biztosít a különféle háztáji és kézműves termékeknek. A cég idén, a január-februári csöndes bevezető időszak után márciusban - a Covid-19 járvány első hulláma idején - hirtelen azzal szembesült, hogy forgalma nagyjából a 10-szeresére ugrott, ami igen nagy megterheléssel járt. Végül sikerült lépést tartani a robbanással és a növekedés azóta is folyamatos - hangzott el a vállalat sajtótájékoztatóján

2019 végén startolt el Magyarországon a Tomas Cupr, cseh befektető-vállalkozó kezében lévő, forintban mérve mintegy 100 milliárdos éves forgalmat bonyolító rohlik.cz (rohlik: magyarul kifli) leányvállalata az élelmiszer házhoz szállítással foglalkozó kifli.hu. A startup egy budapesti raktárral és körülbelül 50 fős dolgozói gárdával kezdte meg működését, a menedzsment pedig akkoriban még arra számított, hogy három év múlva érhetik el a megtérülést. Mostani állás szerint azonban ez sokkal hamarabb megtörténhet és a társaság nemsokára nyereségessé válhat.

Mindez jelentős mértékben annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány miatt óriásira nőtt az érdeklődés az e-kereskedelem, azon belül is az élelmiszervásárlások iránt, nem utolsó sorban pedig az egyedi termékválaszték a magyarázat.

Márciusban a járvány első hulláma idején a "pánikvásárlások" ténylegesen pánikot okoztak a kereskedőnek, hiszen lassú növekedésre készültek fel, amikor is napi átlag 200-ról egy hét alatt 2000 fölé emelkedett a napi megrendelések száma - idézte fel Szabó Réka kereskedelmi igazgató. Mindenkit próbára tett, hogy a beszállított áruk mennyiségét és a beszállítások gyakoriságát felpörgessék. A technológiai fejlesztések mellett komoly nehézséget okozott hirtelen nagyon sok új embert - raktári dolgozókat és sofőröket - toborozni. Olyan időszakot is megéltek, amikor az irodai dolgozók feladatuk végeztével este 8-9-ig a raktárban voltak kénytelenek folytatni a munkát.

A cég azonban úrrá lett a kihívásokon és a bővülés az első hullám lecsengése után sem állt meg: a februári, havi szinten néhány ezres rendelésszám augusztusra mintegy 33 ezerre ugrott, a szeptemberi előzetes adatok szerint ezt a csúcsot még némileg felül is múlták. A kereskedőnél a 2020/21-es pénzügyi évre nagyjából 12 milliárd forintos árbevételre számítanak.

Fordított piramis: ilyen sosem volt a Tescónál és Lidlnél

A nagy láncokkal szemben a vállalat kizárólag az online értékesítésre építi üzleti modelljét. A kifli.hu szortimentje immár közel 11 ezer termékből áll, amely a szupermarketekkel, vagy diszkontokkal összehasonlítva sokkal nagyobb választási lehetőséget biztosít a fogyasztóknak. - magyarázta Makkay János, ügyvezető igazgató.

A hagyományos üzletekben a prémiumtermékek csak a portfólió mintegy 5-15 százalékát teszik ki, miközben a kiflinél a választék körülbelül 40-50 százaléka ilyen. És hogy, hogy mit értenek prémiumtermék alatt? Nem feltétlenül a drága portékákat nevezik így, hanem az olyan termékeket is, amelyet effektíve nem lehet csak úgy megkapni egy átlagos boltban, hanem el kell menni értük például egy kézműves pékségbe, vagy a sonkáshoz a Fény utcai piacra, illetve olyan helyi termelők által elkészített sajtokat, tejeket, gyümölcsöket, amelyek nem elérhetőek egy normál szuper-, vagy hipermaket kínálatában.

Az úgynevezett középkategória - akárcsak a legtöbb üzletben - a kiflinél is körülbelül 40 százalékos részarányt képvisel, miközben az úgynevezett belépő-, vagyis olcsó termékek csak 10-15 százalékát teszik ki a szortimentnek. A hagyományos boltoknál viszont akár a választék felét is kitehetik az olcsó, vevőcsalogató árucikkek.

Makkay azt is elárulta, hogy a partnerek kiválasztásánál - a szigorú minőségi szempontokon túl - a legnagyobb különbség abban van köztük és a nagy láncok között, hogy az új beszállítókkal relatíve könnyen próbát tesznek.

A kifli.hu-nál sokkal nagyobb eséllyel indulnak azok a kistermelők, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy egy nagyobb hipermarket-lánc beszállítói legyenek, mivel nem tudnak megfelelni az ottani volumen-követelményeknek és sztenderdeknek - így például nem képesek erős marketing támogatásra. Példaként a Beregi csirke nevű családi gazdaságot említette, amely nem lenne képes egy nagy láncnak elegendő baromfihúst beszállítani, mivel nem nagyüzemi körülmények között, hanem hagyományos szabadtartásban neveli az állatait.

A cégvezető szerint 80 százalék fölött van és akár a 86 százalékot is elérheti a kiflinél a lokális beszállítók aránya - partnereik döntően magyar, nagy arányban kézműves és manufakturális jellegű brandek. A különleges termékek sorában ugyanakkor megtalálhatók például Marks&Spencer élelmiszer-divíziójának portékái is, amely hazánkban saját bolttal még meg sem jelent.

Bármit meg lehet reklamálni - senkit nem kosaraznak ki

Az ügyvezető igazgató szerint arra törekedtek, hogy a webáruház tovább tartson nyitva, mint a konkurensei: így a kifli.hu az ünnepnapok kivételével mindennap elérhető reggel héttől este tizenegy óráig Fontosnak tartják, hogy a vevőszolgálat kapacitása jelentős legyen, és az ügyintézők mindig rendelkezésre álljanak, minden problémát elintézzenek.

A marketingelemek közül kiemelte, hogy a kiflinél "mindig a vásárlónak van igaza", vagyis, ha egy vevő betelefonál az ügyfélszolgálatra azzal, hogy a kiszállított csomagban két tojás törött volt, akkor ezt a cég nem fogja vitatni, hanem automatikusan igazat ad neki. A vásárlónak pedig legfeljebb abban kell döntést hoznia, hogy azonnali pénzvisszatérítést, vagy kreditjóváírást, esetleg újbóli kiszállítást kér.

Ugyancsak megemlítette a "frissen szedve" nevű akciójukat, amelynek keretében egy például egy gazda az adott napon reggel leszedi az áfonyát vagy a málnát, amelyet gyakorlatilag délutánig - de legfeljebb 48 órán belül - kiszállítanak a fogyasztóknak.

Az indulást követően a társaság folyamatosan bővített. A kifli.hu kezdetben csak Budapest belső kerületeiben volt elérhető, szeptember második felére viszont már Budapest egészét és szinte a teljes agglomerációt ki tudják szolgálni egyetlen "kicsi, de hatékony" raktárukból.

Nyárra a Balaton keleti medencéjét is lefedte az online bolt- Siófokot illetve Balatonfüredet is magában foglalva. A szolgáltatás a szezon után is elérhető maradt ott - igaz, csak a hét három napján. A cégvezető elmondta, hogy a balatoni bővítéshez nem kellett új raktárat létrehozniuk, hanem a budapesti telephelyről kiindulva is teljesíteni tudják a megrendeléseket. Az ország többi pontján azonban a bővítés egyelőre akadályokba ütközik - a logisztikával és a gyengébb vásárlóerővel összefüggésben.