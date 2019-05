Látványos változás jön a fizetésben - itt a bejelentés

Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ma reggel Magyarországon is elrajtolt az Apple Pay, elsőként az OTP Bank ügyfelei élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az érdeklődést jól jelzi, hogy az indulás első öt órája alatt, reggel 5 és 10 óra között már tízezren be is regisztráltak.

Mától, a magyar piacon elsőként, elérhető az OTP Banknál elérhető az Apple Pay - jelentette be Csányi Péter, az OTP Bank digitális értékesítési és fejlesztési igazgatója. Így a pénzintézet több százezer ügyfele fizethet hamarosan a mobiljával - ennyien rendelkeznek ugyanis a bank becslése szerint legalább 6-os verziójú iPhone-mobillal. Így a gyors és biztonságos érintéses mobilfizetési szolgáltatás már iPhone, Apple Watch, iPad vagy Mac eszközökkel is használható - mindez világszerte használható fizetést jelent.

Egyéves, többkörös tárgyalás és felkészülés előzte meg a bevezetést - mondta a Napi.hu kérdésére Csányi Péter. Szavai szerint az érdekelődés már ennél korábban felmerült a részükről, ám az Apple-nek saját üzleti terve van a globális piacra lépésre. Ebbe pedig most fért bele Magyarország. A szolgáltatást még 2014 októberében vezette be az Apple, immár több mint 30 országban elérhető. Az indulás óta már mintegy 2 milliárd fizetési tranzakció történt az Apple Pay rendszerében.

A mostani magyarországi indulásnál az iPhone 6-os és annál magasabb számú verziók tulajdonosai applikálhatják fel készülékeikbe a Mastercard, valamint a Maestro betéti és hitelkártyáikat, de az igazgató egy kérdésre hozzátette, hogy már dolgoznak azon, hogy a Visa-kártyás ügyfeleik is fizethessenek mobiljukkal.

Az erős érdeklődést jól jelzi, hogy az indulás első öt órája alatt, reggel 5 és 10 óra között már tízezren be is regisztráltak. Csányi arra számít - a többi országban tapasztaltak alapján -, hogy gyorsan terjed majd a felhasználók száma.

Mások is készülnek

A CIB Bank kiemelt célja a digitális átállás megvalósítása, ennek részeként minél több innovatív szolgáltatást igyekszünk elérhetővé tenni ügyfeleink számára. Mindent megteszünk, hogy még az idén az Apple Pay is elérhetővé váljon a CIB Bankos bankkártyával rendelkező ügyfeleknek - közölte a pénzintézet. Az Mfor.hu információi szerint az Erste Bank is hamarosan léphet.

Eddig a mobilfizetés csak az Androidos operációs rendszerrel rendelkező mobiltulajdonosok számára volt elérhető az OTP Simple - ahol immár 14-féle szolgáltatás elérhető - keretében, közülük eddig mintegy 175 ezren éltek e lehetőséggel. A bankfüggetlen virtuális kártyával a másfél évvel ezelőtti indulás óta több mint ötmillió tranzakció keretében, több mint 20 milliárd forint értékben fizettek.

Arra számítunk, hogy az átlagos kosárérték az Apple Pay-beli fizetéseknél nőni fog (a most publikált adatok alapján négyezer forint körül mozoghatott eddig - aszerk), így a fizetési forgalom évi százmilliárd forint lehet - mondta lapunk kérdésére Csányi.

Az Apple Pay-t egyszerű beállítani: a OTP Bank által kibocsátott kártyák néhány lépésben digitalizálhatók az OTP SmartBank vagy a Simple by OTP appokon keresztül, illetve akár közvetlenül az Apple Wallet alkalmazásban - mindezt pár kattintással, a kártyaadatok megadása nélkül.

Fontos tudni, hogy fizetéskor a kártyaadatokat sem a mobileszköz, sem az Apple szervere nem tárolja. Ehelyett egy egyedi azonosítót (device account number) rendel hozzá a szoftver a tranzakcióhoz, és titkosítva ezt tárolja a készülék biztonsági moduljában (secure element). Minden tranzakcióhoz egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód tartozik. Mobillal vásárolni a napi megadott kártyalimit erejéig lehet.

A fizetéshez pin kódra nincs szükség, csak a telefon bekapcsolásához kell a biometrikus azonosítást elvégezni, illetve a kódot beütni - ez a megoldás saját bevallása szerint még Csányi Pétert is meglepte. Az ügyfelek számára ezek a tranzakciók is díjmentesek - az OTP pedig ezek után nem publikus díjat fizet az Apple-nek.

A Google Pay szolgáltatást egyelőre nem tervezzük elérhetővé tenni az OTP-sek számára, erre jelenleg nem látunk nagy ügyféligényt, de ha lesz változás, lépünk - mondta el egy kérdésre válaszul az igazgató.

Az OTP jól áll a digitalizációval: 1,3 millió ügyfele van már a netbankba beregisztrálva, míg félmillió körül jár a mobilbankos ügyfelek száma, a papírhalmokat csökkentenei hivatott digitális aláírópadokra pedig már 1,2 millióan regisztráltak - sorolta az igazgató.