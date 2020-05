Lecsapott a NAV: akár húsz évre lecsukhatják a gépjárműves csalókat

Hatvan gyanúsítottat hallgat ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy másfél milliárdos számlagyár ügyében. Az ötven cégből álló hálózat 8-12,5 százalékos jutalékért állította ki a fiktív számlákat megrendelőinek, a vezetők jelenleg húsz év szabadságvesztésre számíthatnak.

Egyetlen férfi koordinálta azt az ötven céget számláló bűnszervezetet, ami az ország különböző pontjain működő társaságoknak állított ki fiktív számlákat, a megrendelők igényeinek megfelelően reklámról, építőipari szolgáltatásokról vagy éppen gépjármű-értékesítésről - írta közleményében a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága.

A megrendelők átutalással fizettek, a számlagyár pedig ennek az összegnek a 8-12,5 százalékos jutalékkal csökkentett részét szinte azonnal vissza is juttatta a cégek képviselőinek. A jutalék miatt a megbízókat a NAV most nemcsak költségvetési csalással, hanem vesztegetéssel is gyanúsítja, ahogyan a számlagyár pénzt elfogadó tagjai a költségvetési csaláson túl vesztegetés elfogadásáért is felelhetnek.

A csalás volumenét mutatja, hogy csak a gépjármű-kereskedelmi szektorban például (mindössze két társaságnak) több mint kétszáz magyar fiktív számlát állítottak ki, hogy azok a külföldről behozott és itthon forgalmazott autók utáni áfafizetést megkerülhessék. De több mint negyvenmilliós gumiabroncs-beszerzéseket, fagyálló-vásárlásokat, autós termékeket számoltak el Magyarországon egy szlovák cég nevére is úgy, hogy a vételről a szlovák cég nevére szóló, áfa nélküli, nettó értékű számlát kértek, holott azokat hazánkban használták fel.

A NAV pénzügyi nyomozói összesen hatvan, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható, Bács-Kiskun, Békés, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Pest megyei, valamint budapesti személyt hallgatnak ki a napokban.

Az akcióban zár alá vett ingatlanok és járművek értéke a költségvetésnek okozott másfél milliárd forintos kár egy részét fedezi. A gyanúsítottak az elkövetési értéktől függően akár húsz év szabadságvesztéssel is büntethetők - írta közleményében a NAV.