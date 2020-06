Lecsapott a Nébih: romlott árut találtak egy iskolai főzőkonyhában

Nyomon követhetetlen és romlott élelmiszert talált az Eurest Kft. budapesti XVIII. kerületi főzőkonyhájában a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága - tudta meg a Napi.hu. A hatóság azonnali hatállyal több tételt kivont a forgalomból, és elrendelte a húsok megsemmisítését. A cég elismeri, hogy jogszerűen intézkedett a hatóság, személyi felelősséget emleget, miközben a hivatal komoly bírságot helyezett kilátásba.

Varga Zsolt

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) munkatársai az Eurest Étteremüzemeltetési Kft. XVIII. kerületi főzőkonyhájában csaknem 32 kiló olyan élelmiszert találtak, amelynek egyrészt lejárt a szavatossága, másrészt kétséges az eredete - tudta meg lapunk.

Az érintett élelmiszerek jövője viszont egyértelmű: kivonják őket a forgalomból, megtiltják további felhasználásukat és forgalmazásukat, az állati eredetű élelmiszereknek pedig elrendelik a megsemmisítését - áll a határozatban. Az eljáró hatóság ebben tételesen is rögzíti: "2 élelmiszertétel nem nyomon követhető, 10 tétel lejárt minőség megőrzési idejű."

A Napi.hu érdeklődésére elmondták, hogy jellemzően fűszerekről, illetve fagyasztott hústermékekről van szó. Ez volt az első alkalom, hogy a Nébih Kiemelt Ügyek Igazgatósága itt lecsapott, korábban nem folytattak eljárást a céggel szemben.

A hatályos jogszabályok alapján az eljárás lefolytatására 60 nap áll rendelkezésre, addig kell kiszabni a bírságot. Ám annak kiszámolása nem egyszerű, csak az biztos, hogy a plafonja 150 millió forint.

"Mivel a bírság megállapítása folyamatban van, csak általánosságban tudunk a bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről tájékoztatást adni. A lejárt élelmiszer-alapanyagok esetében élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása indokolt, melynek legmagasabb összege 150 millió forint. A bírság alapösszegét 15 ezer forintban állapítja meg a jogszabály, amelyhez az eljárásban feltárt körülményektől függően, különböző szorzókat rendel. A szorzó megállapítása minden esetben az egyedi ügy összes körülményének mérlegelését követően történik. A nem nyomon követhető élelmiszerek esetében a kiszabható bírság tételenként 50 ezer forint - részletezte a hivatal.

A hatóság a főzőkonyhát nem záratta be, az tovább üzemelhet. A Nébih pontosan megnevezi a vizsgálat alá vont vállalkozást: Eurest Étteremüzemeltető Kft, továbbá azt írja: "A jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő neve: Nyerges János Ernő."

Nyerges János Ernő ügyvezető készségesen válaszolt kérdéseinkre. Az ügyvezető fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 23 kilónyi fagyasztott hús nem volt romlott, "csak" nyomon követhetetlen, ugyanakkor 9 kilónyi fűszer és szárazáru minőség megőrzési ideje már valóban lejárt. A hatóság döntését nem kérdőjelezi meg, szerinte is jogszerű volt az intézkedés, amivel kivonták a forgalomból a tucatnyi élelmiszert. "A hatóság előírása szerint eljárva megsemmisítettük a kifogásolt tételeket, erről a dokumentumot még aznap eljuttattuk a Nébihnek. Már az ellenőrzés napján belső vizsgálatot rendeltünk el a felelősség megállapítására, valamint a munkafolyamatok áttekintésére." Belső vizsgálatuk pedig megállapította, hogy kétszer is tetten érhető a személyi felelősség.

Megkérdeztük a két érintett, azaz az Euresttel szerződéses kapcsolatban álló VIII. és XVIII. kerületi önkormányzatot, értesítette-e őket a társaság a történtekről. Választ eddig egyik önkormányzattól sem kaptunk.

A VIII. kerületi önkormányzat vezetése amúgy is kínos helyzetbe keveredett. Alig két hete finoman szólva is nagy visszhangot váltott ki, hogy Pikó András polgármester a járványhelyzetben adott felhatalmazásával élve egy személyben döntött a közétkeztetésben a szolgáltatóváltásról, a külföldi szereplőt, az Eurestet hozva helyzetbe. Most pedig azzal szembesülhet, hogy a cég akár romlott és kidobandó étellel is traktálhatta volna a gyerekeket és időseket, ha nem lép közbe a Nébih.