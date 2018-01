Légi háború kezdődik Budapest felett

Tavasztól kiélezett versenynek lehetünk tanúi a Budapestről az Egyesült Államokba induló járatoknál.

A Malév, majd a Delta és az American Airlines közvetlen budapesti járatainak megszűnését követően most még csak átszállással érhető el az Egyesült Államok a magyar fővárosból. Ám ez a helyzet rövid időn belül megváltozik, hiszen a lengyel LOT májustól két közvetlen járatot is indít Budapestről.

A New Yorkba és Chicagóba induló járatok mellett az American Airlines ismét beszáll a magyar piacért való versenyfutásba - igaz csak a nyári szezonban, de direkt járatot indítanak Budapestről Philadelphiába. Ugyanezen időszakban ismét lesz Budapest-Torontó járat is , amelyet az Air Canada Rouge üzemeltet.

Lengyel belépő

A nagyobb dobásnak a LOT lépése tűnik. A cég két transzatlanti járata: a chicagói és New York-i ugyanis két vadonatúj, 252 fős Boeing 787 Dreamliner géppel startol. A nagyobb, 292-fős Dreamliner-típus Lengyelország és az USA között közlekedik majd. A Budapest-New York útvonalon évente 16-17 ezer utas közlekedik, így a LOT heti négy járata évente 12-13 ezres kapacitást jelent. Ezt megtölteni nem lesz könnyű feladat a lengyeleknek, még akkor sem, ha magyar ételeket, magyarul beszélő légiutas-kísérők szolgálnak fel.

A LOT kedvező árakkal próbálkozik a magyar piacon. Jelenleg a legkedvezőbb retúrjegy a turistaosztályon 140 ezer forintot kóstál, így az első járatok felét már meg tudták tölteni utasokkal. A versenytársak - átszállással - is hasonló áron kínálnak jegyeket. A business jegyek ennél jóval drágábbak, míg a két osztály közötti premium economy tikett főidényben is 343 ezer forintért kapható.

A lengyel cég várakozása szerint jelentős számban választják majd a budapesti járatot a szlovák, román, szerb vagy horvát állampolgárok, akik többnyire rokonlátogatásra repülnek a magyar fővárosból. (A LOT által alkalmazott 65 új stewardess a magyar mellett szlovákul is beszél majd.) A cég amerikai partnere a United.

Indul a vetélkedés

Érzik az új vetélytárs okozta piacvesztés lehetőségét az átszállással operáló cégek. A budapesti utasok ugyanis az elmúlt években többnyire a Lufthansa, a British Airways és Air France-KLM járatait részesítették előnyben, s így Frankfurtban, Párizsban, Londonban vagy Amszterdamban váltottak gépet.

Az árverseny máris beindult, a New York-i járatok tarifái máris csökkennek. De az alacsonyabb jegyárak mellett beindult a szolgáltatási verseny is. Az Air France-KLM csoport például egyszerre két pénztárcakímélő lehetőséget is kínál. Egyrészt díjmentesen meg lehet szakítani néhány napra az utazást Párizsban vagy Amszterdamban, másrészt lehetőség van arra is, hogy elkerüljék a pluszkiadást, ha nem New Yorkból hanem más észak-amerikai városból indulnak vissza Budapestre. (A LOT továbbra is kínál Varsón keresztüli csatlakozást, akár Los Angelesbe is.)

Hol vannak a fapadosok?

Tengerentúlra utazni fapados céggel még nem könnyű. Közülük az Air Berlin nemrégiben húzta le a rolót, majd követte az osztrák FlyNiki, de a Budapestről is közlekedő légitársaság a Norwegian is súlyos gondokkal küszködik. Átszállással ugyan ez utóbbival is viszonylag jó áron el lehet jutni Amerikába, de a német cég bukása óvatosságra inti a magyar utazókat is.

A kisebb európai légicégek is igyekeznek piacot szerezni Magyarországon: az ír Air Lingus, a Icelandair és a Finnair egyaránt korszerű gépekkel és kellemes átszállással próbál csábítani, de ugyanezt teszik az Öböl-menti országok cégei (Qatar Airways és Emirates) is. Az utóbbiak hendikepje, hogy nyomott áraik miatt az amerikai hatóságok korlátozzák az Egyesült Államokba irányuló járataik számát. A szintén agresszíven nyomuló Turkish Airlinesnek pedig azzal a hátránnyal kell megküzdenie, hogy Isztambulból még hosszabb a repülési idő New Yorkba.

