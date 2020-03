Legyűrte a totót is a koronavírus-járvány

Felfüggesztették a futball-bajnokságok folytatását Európa-szerte, majd az egész világon halasztani kezdték a meccseket. A Szerencsejáték Zrt. kétségbeesetten válogatott pótmeccseket a szelvényekre, de azokat is rendre törölték. Most egzotikus meccsek voltak a listán, amelyeknek ugrott egy része. De kitartanak a szerencsejáték mellett.

A koronavírus-járvány a totót is elég nehéz helyzetbe hozta, már maga a műsor összeállítása is szerencsejátékká vált. A legtöbb országban leálltak a futballbajnokságok, ezért folyamatosan változtatni kellett a kiadott műsoron, majd hét közben törölték is az egészet. A múlt előtti héten sem minden a szokott módon: 13+1. mérkőzés közül csak két NB I.-est játszottak le, hiszen a spanyol, az angol és a német bajnokságot is felfüggesztették időközben.

Ahogy az Index írja, a 12. hétre még viszonylag ismert meccsekkel fordult rá, török és orosz bajnokik voltak a szelvényen, ausztrál pótmeccsekkel, addig a járvány ezekbe az országokba is elért. Így szépen jöttek a törlések, végül a Szerencsejáték Zrt., mint játékszervező ukrán és ausztrál mérkőzéseket válogatott cserére, aztán ezeket is elhalasztották, így jött a vég: kénytelen volt a cég bejelenteni a minősített törlést, mert egyetlen meccse sem maradt.

Aztán az itthon egyáltalán nem követett angolai bajnokságot és a fehéroroszt hozták be a szelvényekre. De utóbb ezeket is törölték. Még szerencse, hogy voltak hongkongi kupameccsek is, amelyek jöhettek a cserére. Végül nem lett 13+1 találatos szelvény.

Ebben a sporteseményekben ínséges időszakban felmerül a kérdés, hogy miért nem törlik a totót, de a Szerencsejáték Zrt. azt válaszolta a lapnak, hogy kitartanak. Csak az 1956-os forradalom alatt volt leállás, most nem számolnak vele.