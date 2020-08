Lehet, hogy nyert egy autót? Jobb, ha utánanéz!

Lassan nyugdíjas korba lépnek az autónyeremény-betétkönyvek Magyarországon. A konstrukció még mindig népszerű, vannak, akik több autót is nyertek már, de sokan sosem jelentkeznek a nyereményért. Van, aki már két autót is nyert, és egyiket sem vitte haza.

Töretlen népszerűségnek örvendenek Magyarországon az autónyeremény-betétek. A konstrukciók egyszerűek: az ügyfél beteszi a pénzét egy kisebb összegű bankbetétbe, ami ugyan kamatot nem nagyon fizet, de cserébe rendszeresen részt vesz egy soroláson, amelyen autót nyerhet a szerencsés kliens.

A bankbetét és nyereményjáték ötvözetéből álló konstrukció jövőre lesz 60 éves Magyarországon. Az első gépkocsinyeremény-betétkönyveket 1961-ben bocsátotta ki az OTP Bank, és a hitelintézet közlése szerint a mai napig vannak még ebből az időszakból származó élő szerződéseik.

Az autós nyereménybetétek piacán két szereplő van jelen, az OTP mellett a Takarékbank. Az igazán tudatos befektetők persze inkább a kamatra vagy a hozamra hajtanak, de a nyereménybetétek népszerűsége is megmaradt az évtizedek során. Az OTP-nél például a teljes lakossági betétállomány 3 százalékát teszi ki a gépkocsinyeremény betétkönyv-állomány. Sokan választják a hagyományos betétkönyvet, de egyre népszerűbb az e-gépkocsi nyereménybetét. A gépkocsinyeremény betéteken belül az elektronikus betétek aránya darabszámot tekintve 22 százalék, míg állományt tekintve 26 százalékot tesz ki.

Kis címlet, nagy nyeremény

Az autós nyereményért már kis megtakarítással is indulhat az ügyfél, a Takarékbanknál 10 ezer és az OTP-nél is 10 ezer forintért már vásárolható betétkönyv. Vannak nagyobb címletek is, fő szabályként, minél nagyobb összeggel száll be valaki a nyereménybetétbe, annál több esélye van arra, hogy kihúzzák a számát. Aki 50 ezerrel vesz részt, annak ötszörös, aki 100 ezerrel, annak tízszeres esélye van a 10 ezer forintos betéttel rendelkezőkhöz képest.

Az OTP-nél például a legnagyobb címlet most az 50 ezres, és ez a legnépszerűbb is, az állomány darabszámát tekintve 50, értékét nézve pedig 90 százaléka van a legnagyobb címletű nyereménybetétben.

A gépkocsikat meghatározott időközönként sorsolják ki a bankok. A Takarékbanknál jelenleg negyedévente sorsolnak ki egy Suzuki Vitarát, és évente egy Ford Mustangot, az OTP havonta öt kisautót (Toyota Aygo és Toyota Yaris), valamint félévente az extra sorsoláson egy terepjárót (Toyota CH-R) húz ki. A Takarékbanknál is lehet nyerni minden hónapban, egy Suzuki robogót vagy 100 ezer forintos ajándékkártyát kaphat a szerencsés ügyfél.

A megnyert autót, nem muszáj átvenni, ha az ügyfél inkább pénzt szeretne, az autó árát is megkaphatja. Nem is tartogatják sokáig bent az autót a bankok, az OTP például 30 napot ad az átvételre, utána már csak az árát kaphatja meg az ügyfél. Ha az autót választja az ügyfél, akkor közterheket a bank rendezi a nyereményalapból, vagyis nem kell adóznia a nyertesnek. A legszerencsésebb ügyfelek az OTP-nél már többször is nyertek életük során, volt, aki ötször is. Olyan is előfordult, hogy férj és feleség is nyert már autót a banknál.

Százból négyért nem jelentkeznek

Előfordul persze, hogy sosem jelentkezik a nyertes, lehet, hogy el is felejtette már, hogy valaha gépkocsinyeremény-betétkönyvet vásárolt. Az OTP például eddig közel 19 ezer gépkocsit sorsolt ki, az át nem vett nyeremények száma jelenleg 675, vagyis nagyjából az autók 4 százalékáért nem jelentkeztek eddig. Van olyan szerencsés betétkönyv-tulajdonos, aki már két autót is hazavihetett volna, de egyikért sem jelentkezett. Ha bemenne most a bankba a betétkönyvével, akkor az autó sorsoláskor figyelembe vett árát kaphatná meg.

Az át nem vett gépkocsinyeremények listája itt olvasható. Ebből kiderül, hogy a 20 1541564 számú 5 ezer forintos betétkönyvvel valaki 1982 novemberében, majd 1994 májusában is nyert egy autót. A Takarékbanknál, ha lehet, még rosszabb az arány. Eddig 106 sorsolás zajlott le, és legutolsó lista szerint több mint száz kisorsolt betétesre várnak, hogy jelentkezzen végre a nyereményéért, vagy annak az áráért.

Akinek van tehát ilyen betétkönyve, jól teszi, ha ellenőrzi a számát, hátha nyert vele az elmúlt évek során egy autót. Bár jellemzően saját részre nyitnak az ügyfelek ilyen betétet, az autós nyereménybetétekre jellemző, hogy kedvezményezett részére is nyithatók, ajándékba is lehet ilyet venni. Akkor is érdemes tehát utánanézni a sorszámnak, ha valaki mástól kapott egyszer valamikor egy ilyen betétkönyvet.