Lejártak a válságban kötött életbiztosítások: zsugorodnak a biztosítók

Tavaly év végén nagyot csökkent a biztosítók tartaléka. A 2008-ban kötött tízéves életbiztosítások járhattak le.

Bár az év végén sokkal több pénzt fizetnek az ügyfelek az életbiztosításokba az adókedvezmények miatt, a jegybank friss adatai szerint mégis visszaesett az életbiztosítási tartalékok volumene: 2018 végén a 1904,3 milliárd forint volt, 33,5 milliárd forinttal kevesebb, mint szeptemberben.

A hagyományos életbiztosítások népszerűsége töretlen maradt, a tartalék tavaly egész évben nőtt, az év végén már 684,4 milliárd forint volt, ami csaknem tízéves rekordnak felel meg. Ez azt jelzi, hogy a nyugdíjcélú termékek között egyre népszerűbbek a kiszámítható, klasszikus konstrukciók. A szakemberek közül viszont hosszú távra soka inkább a befektetési egységhez kötött (unit linked - ul) biztosításokat ajánlják, hiszen ezekkel magasabb hozam érhető el, ezek állománya viszont az év végére csúnyán visszaesett.

Az ul-életbiztosításokban december végére 1219,8 milliárd forint maradt. A háttérben részben a visszaváltások állhatnak. 2008 végén tetőzött az ul-biztosítások száma, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint csaknem 750 ezer szerződés volt akkor a rendszerben, nagyon sok lakáshitellel kombinált életbiztosítást is eladtak akkoriban a lakosságnak. A szerződések elég nagy hányada lehetett tízéves, amelyek 2018-ban járhattak le. A másik tényező, ami rossz hatással lehetett a tartalékokra, a tőzsdék év végi esése volt.

Az egyéb, vagyis a vagyonbiztosítások tartaléka tavaly év végén 549 milliárd forint volt, tíz százalékkal több, mint 2017 végén. Ez a tartalék is csökkent a harmadik negyedév óta, ebben azonban szezonális hatások is szerepet játszhattak, hiszen a díjbefizetések jellemzően az év elejére esnek, kárkifizetések viszont az utolsó negyedévben is vannak.

A hazai biztosítási szektor mérlegében összesen 2 853,8 milliárd forintnyi eszköz volt 2018 végén. A szektor döntő részben a magyarországi piacon fektetett be, a hazai eszközök aránya ezen belül 73 százalékot tett ki. Külföldi eszközöket leginkább a unit linked életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapok tartanak, a hagyományos biztosítások és a vagyonbiztosítások tartalékaiban alacsonyabb kockázatú befektetések, jellemzően állampapírok vannak.

A biztosítók az év végén rekord mennyiségű, 1220 milliárd forintnyi magyar államkötvényt tartottak, a diszkontkincstárjegyek (dkj) volumene viszont rekord alacsony maradt, alig érte el a 40 milliárd forintot. Ez nem meglepő, hiszen a dkj-k kamata nagyon alacsony. Hasonló a helyzet a bankbetétekkel is, amelyekből viszont sokat, 165 milliárd forintnyi tartott a biztosítási szektor. A hazai részvények és a befektetési jegyek állománya összesen csaknem 23 milliárd forinttal csökkent az év utolsó három hónapjában - vélhetően a sok lejárt unit linked szerződés miatt.

Szintén ez lehetett az oka, hogy a külföldi befektetések mennyisége is visszaesett 531,5 milliárd forintra, ami másfél éves mélypont. Főleg a külföldi alapokban tartott eszközök volumene csökkent, de a kötvények, a részvények és az egyéb eszközök mennyisége is mérséklődött a hazai biztosítók mérlegében.