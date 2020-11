Lélegeztetőgép-beszerzés: azeri korrupciós ügy, homályos szerződések sejlenek fel a háttérben

Elnagyolt, csak típusjelzéssel ellátott beszerzési szerződéseket kötött a Külgazdasági és Külügyminisztérium a lélegeztetőgépek vásárlásakor, ráadásul nagy eltérések vannak az azonos eszközök vételárában. Több olyan cégnél is milliárdokat hagyott az állam, amelyik kormányfői tanácsadók köthető, vagy amelyik már egy azeri-magyar vesztegetési botrányban is érintett volt - állítja közérdekű adatigénylésekre és a szerződésekre hivatkozva a hvg360.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a járvány első hulláma alatt 16 863 lélegeztetőt vett különböző cégektől több mint 300 milliárd forintért. A beszerzést sokat kritizálták szakemberek, mert a magyar egészségügyben ennyi gép üzemeltetésére nincs elegendő szakszemélyzet, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is tanácsadói véleményére hagyatkozva azt mondta, hogy a legrosszabb helyzetben is a koronavírusos betegek ellátására elegendő lenne 8 ezer eszköz.

A vásárlások között viszont több is volt, amelyek visszásnak, vagy furcsának nevezhetők:

220 darab invazív lélegeztetőgépet vásárolt a KKM attól a szlovén Geneplanet nevű cégtől, amely korábban a ljubljanai kormánnyal is szerződött, azonban ott szakértők túlárazottnak és irányítottnak titulálták a beszerzést, az ügy miatt kisebb kormányválság alakult ki, lemondott a belügyminiszter, eljárást indítottak a gazdasági tárcavezetője ellen, akinél házkutatást is tartottak. A magyar kormány a botrány után az eredeti szlovén ár duplájáért vette át a gépeket.

Egy szlovák cégtől, a Profound Bratislavától is nagy tételben vásárolt a magyar állam, míg a helyi kormányzat nem üzletelt a társasággal, amely korábban gyógyszerértékesítőként üzletelt, egyáltalán nem foglalkozott lélegeztetőgépek értékesítésével. A cég a szerződés teljesítése után egy wyomingi offshore, ismeretlen tulajdonosú céghez került, ahogy arról korábban részletesen írtunk.

Közel 17 milliárd forintot kapott az államtól az a Fourcardinal Tanácsadó Kft., amelyben az üzletkötés előtti napokban jelent meg egy tulajdonos, amely kisebbségi részesedése dacára a lélegeztetőgépes üzlet profitjának 7/8-adát elvihette. A társaság mögött - ahogy azt a Válaszonline feltárta - feltűnik Rahói Zsuzsanna, a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója.

Most a hvg360 újabb részleteket derített ki a szerződésekről, miután több hónapnyi levelezés, majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz érkezett bejelentés után a KKM kiadta a lapnak a lélegeztetőgépek vásárlásával kapcsolatos szerződések mellékleteit. Ebből derült ki, hogy a legtöbbször elnagyolt meghatározások alapján választottak lélegeztetőgépeket, a dokumentumok mintegy felében csak a gépek típusa szerepel (a felszereltségükről hiányoznak a részletek). Máskor még az sem, így például olyan leírások, mint "sűrített levegőt igénylő", "sűrített levegőt nem igénylő" berendezések.

Utóbbi társaságtól a minden elemében ismeretlen eszközért darabonként 12-17 millió forintot fizetett a külügyminisztérium, összesen 727 darabot rendeltek ezekből. A Pro Concept nevű beszállítóról a portál azt írja, hogy annak a Hiszem Jánosnak az érdekeltsége, aki korábban egy azeri-magyar pénzmosási ügyben is érintett volt. Ez az ügy még akkorra nyúlik vissza, amikor éppen kiadta Magyarország - nem kis nemzetközi felháborodásra - a baltásgyilkosként ismert Ramil Safarovot Azerbajdzsánnak, miközben titkos bankszámlákat használtak arra, hogy Bakuból európai politikusokat fizessenek le, a tisztázatlan eredetű pénzről pedig Magyarországra is jutott, több részletben érkezett több mint 9 millió dollár egy befolyásos azeri politikus fiának. Az egyik érintett cég kézbesítési megbízottja akkor Hiszem volt.

Érdekes beszerzésnek nevezi a portál az SCA Medical Kft.-vel kötött ügyletet: a legutóbbi, 2019-es adatok szerint a cég bevétele nulla forint volt, aztán jött a KKM, amely 1,85 milliárd forint értékben szerződött velük. A társaság a pénzért cserébe 200 lélegeztetőgépet ígért, darabonként 9,2 millió forintért. A társaság tulajdonosa, Ács Balázs a lapnak elmondta, ő végül visszautalta a teljes összeget, mert nem tudott szállítani. Azért az SCA Medicallal vágott bele az üzletbe, mert azt 30 éves múlttal rendelkező társaságát, az orvostechnikai eszközöket gyártó és 34 országba exportáló Oncotherm Kft.-t szerette volna kihagyni a beszerzésből.

A kormány a 16 ezer darabos lélegeztetőgép-beszerzés kapcsán többször kijelentette, hogy teljesen felborult a piac, mert minden ország próbált az életmentő eszközökből vásárolni, ezért az árak akár 200-300 százalékot is emelkedtek a békeidőkhöz képest. A járvány alatt pedig nem lehetett biztosra venni, hogy a megrendelt gépeket le is szállítják, ezért rendelték túl magukat, mert "biztosra akartak menni". Már több alkalommal jelezték, hogy a felesleget megpróbálják eladni, amire már utasítást is kaptak a külképviseletek október végén. Emellett júliusban a kormány 20 darab lélegeztetőgépet ajándékozott a Kirgiz Köztársaságnak, augusztus végén pedig arról is döntöttek, hogy Kárpátaljára is küldenek 50 berendezést, a múlt hónapban pedig Csehországnak ajándékoztak 150 darab eszközt.