Lépett a CBA-s Príma, belehúz a házhoz szállításba

A CBA-csoporthoz tartozó Príma a Wolt futárszolgálattal lépett együttműködésre: a fővárosban akár 1 órán belül kiviszik a csomagokat.

A Wolt a saját futáraival eddig is szállított boltokból csomagokat a megrendelőinek, most a Budapest területén elérhető szolgáltatáshoz csatlakozott most Príma Express néven a CBA-hoz tartozó Príma is.

A kiszállítás egyelőre két budapesti Príma-üzletből történik, de a szolgáltatás így is elérhető Budapest legtöbb részén: az I., V., VI., VII., VIII, kerületek teljes egészében, a XIII., a IV., a XIV. és a III. kerület nagy részén, az II. és XI. kerület egy részén. Folyamatban van további boltok bevonása is, így a kiszállítási terület is bővülni fog a közeljövőben.

A woltos futárok átlagosan 30-60 percen belül házhoz viszik a rendelést. A kiszállítás biztonságos, hiszen a futárok érintkezésmentesen kézbesítik a rendeléseket. Nem utolsó sorban kényelmes is így intézni a bevásárlást, december 15-ig pedig még a kiszállítás is ingyenes.

A lépéssel fokozódik a verseny mind az online élelmiszerboltok piacán, mind a futárcégekén. A héten a Netpincér jelentette be, hogy mostantól a futáraival alapvető élelmiszereket, mindennapos háztartási termékeket szállít ki Budapesten a futáraival.