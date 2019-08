Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lépett a magyar ügyészség a Microsoft-ügyben

Július végén több milliárd forintos bírságot kapott a Microsoft amerikai anyacége a cég magyarországi kirendeltségének korrupciógyanús ügyeletei miatt. A közigazgatási közbeszerzéseknél - a hatóságok jelentései alapján - a magyar ügyészség nem nyomozott, de csütörtökön bejelentették, feljelentés-kiegészítést rendeltek el.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (Department of Justice - DOJ), valamint az ország Értékpapír és Tőzsdefelügyelete (Securities and Exchange Commission - SEC) is nyomozást folytatott a Microsoft magyarországi leányának állami szervekkel kötött szerződései miatt. A részletesen ismertetett jelentésekből kiderült, hogy a hazai kirendeltség, annak disztribútorai, valamint a közigazgatási szervek egymással egyeztetve döntötték el az árakat, a közbeszerzések tartalmát, valamint azt, hogy pontosan milyen kedvezményekkel hirdetik meg a szoftverlicencek beszerzéseit. Az anyacég által adott árkedvezményeken realizált profitot pedig többek között hivatali dolgozók megvesztegetésére fordíthatták - ahogy azt korábbi cikkünkben ismertettük.

Nem, aztán mégis

A SEC jelentéséből az is kiderül, hogy érintett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet beszerzése is. Az eljárás végül azzal zárult, hogy a Microsoft anyavállalata elismerte, vétkes volt, amiért 8,75 millió dolláros (7,3 milliárd forintos) büntetést fizet, valamint globálisan módosítja az árkedvezmény-rendszerét. Mindeközben a magyar hatóságok azt közölték, nincs tudomásuk arról, hogy bűncselekmény történt volna, ezért nem nyomoznak, majd Polt Péter legfőbb ügyész a múlt héten ígéretet tett rá, hogy elkérik a nyomozati anyagokat az amerikai hatóságoktól.

Csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség bejelentette, hogy az ügyben a feljelentés kiegészítését rendeltek el.

Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Amerikai Tőzsdefelügyelet 2019. július 22-én hozott nyilvánosságra dokumentumokat a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által értékesített szoftverlicencek értékesítése ügyében folytatott nem bűnügyi vizsgálatáról. A dokumentumok alapján nem zárható ki csalás elkövetésének a gyanúja - kezdi az erről szóló közleményét a vádhatóság, amely állítja, az amerikai felek nem keresték meg őket az ügyben a nyomozásaik ideje alatt.

Az ügyészség július 24-én megkereste az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumát, hogy valamennyi, az ügyben releváns és esetleg büntetőeljárás alapjául szolgáló információt küldje meg részére.

A Napi.hu Polt Péter ígérete után megkereste a DoJ-t az ügyben, ahonnan nem erősítették meg és nem is cáfolták azt, hogy a magyar hatóságok felvették velük a kapcsolatot a Microsoft-incidens miatt. Azt közölték, hogy nem áll módjukban tájékoztatást adni az eljárásról.

Mivel a kért adatok nem érkeztek meg, továbbá a közzétett angol nyelvű jelentések elemzése a feljelentések elbírálására rendelkezésre álló idő alatt nem lehetséges, a Központi Nyomozó Főügyészség az ügyben feljelentés kiegészítését rendelte el - írta csütörtöki közleményében a magyar ügyészség, amely szerint az eljárás során kell eldönteni, hogy bűncselekmény történt-e. A feljelentés kiegészítést azért is elrendelték, mert időközben, augusztus 2-án és 6-án, a tárgyban két feljelentés érkezett a Központi Nyomozó Főügyészséghez.

A magyarországi csalási ügy miatt az Európai Unió Csaláselleni Hivatala (OLAF) vizsgálatot indított.