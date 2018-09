Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lépett a Mol, jön a havi díj

Szeptember végétől drágábban lehet használni a Mol közautóit. Belép a havi díj és 90 perc lesz a vízválasztó az új tarifák alapján.

Változások lesznek a Mol idén januárban elindított közautó-rendszerében (Mol Limo) szeptember 20-tól. A felhasználóknak küldött e-mail szerint a jövőben megkülönböztetik az alkalmi és a rendszeres felhasználókat.

Drágább lesz

A cég ugyanis bevezeti a havi díjat, ez 990 forint lesz. Cserébe az eddigi 66 forintos percdíjért lehet autózni. Az alkalmi felhasználóknak nem kell fizetniük havonta, de ők drágábban, percenként 77 forintért használhatják majd a kocsikat.

A percenkénti várakozási díj vagy megállási díj továbbra is 15 forint, ez arra az esetre vonatkozik, amikor valaki ideiglenesen leteszi az autót -mondjuk ügyintézés vagy vásárlás miatt parkol -, majd utána újra elindul. Az új alkalmi és rendszeres felhasználóknak egyaránt ki kell fizetniük az 5900 forintos regisztrációs díjat.

Hol a határ?

Az új díjszabás szerint havi 90 perces használat az a szint, amely felett jobban megéri a havi díjat kifizetni és percenként 66 forintért használni a szolgáltatást.

Tehát, aki havonta 10-89 percet autózna, annak a havi összköltsége 770-6853 forint lesz alkalmi felhasználóként, szemben a havi díjas megoldással, amikor 1650-6864 forintot fizetne. Amennyiben viszont 100-200 percet autózik egy hónapban, akkor 7590-14 190 forintot fizet havi díjasként, míg a másik árazással 7700-15 400 forint lenne ugyanez.

Bírságok

A limós tájékoztatóból kiderül az is, hogy helytelen parkolás esetén egyébként a limós felhasználóknak a kiszabott bírságot, az ügyintézési díjat, valamint a 10 ezer forintot kötbért is ki kell fizetniük. A parkolási bírságot a Mol Limo akkor is elkéri, ha az autós észrevette, hogy tilosban parkolt, de nem tudott más helyre állni az autóval, mert annak a hatótávja 20 km alá csökkent és már nem tudta az applikációval kinyitni.

A fotó forrása: Mol.