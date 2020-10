Lesújtó előrejelzés érkezett a karácsonyi bevásárlásról

Nem éppen a legkedvezőbb előjel a karácsonyi ajándékvásárláshoz: az online kasszaadatok alapján szeptemberben 0,2 százalékkal kevesebb pénzt hagytunk a boltok pénztáraiban, amiben az infláció és a webáruház miatti igazgatás nincs benne. Így viszont 1-2 százalék körüli visszaesés lehet a kiigazítatlan volumenindexben - írja a blokkk.com. A korlátozó intézkedésekről és a maszkos sorbanállásról pedig még szó sem esett.

A statisztika heti monitoros kiskereskedelmi adatsora már régen jelzett mínuszt, a szeptemberi összegzés viszont 0,2 százalékos lemorzsolódást mutat az online kasszaadatos körben. Ez az a pénz, amit a boltok pénztáraiban hagytunk, vagyis az online kasszaadatos körben kevesebb pénzt költöttünk ebben a hónapban, mint egy évvel korábban.

A statisztika általában az első helyen közölt kiigazítatlan (az árváltozásokat kiszűrő) volumenadata így előreláthatóan mínuszba csúszik majd, amikor pontosítják az előbbi adatot. A kereskedelmi szakportál szerint a 3 százalék környékén bandukoló átlagos boltos infláció a volumenadatot lejjebb, a webáruházak, ahol nincs online kasszaadat, feljebb húzzák majd a mérleget.

Így a szokásos havi statisztikai adatközlésből az sem zárható ki, hogy az első kilenc hónap mérlege is a nulla alá csúszik. A január-szeptember közötti költekezés értéke becslésük szerint 3,3 százalékkal ugyan több volt az előző évinél, az infláció pedig ugyanebben az időszakban 3,4 százalék volt, de ezen belül pedig a termékek áremelkedése 3,9 százalék, így ebből kiindulva lehet kiigazítatlan indexet számolni:

KSH: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, szeptember: becslés a szeptember 1-30 közötti online kasszaadat alapján, becsülve a boltokra külön számolható inflációt és a webáruházi forgalmat (web kasszaadat nincs)

A gyógyszertárak forgalma 10 százalékkal nőtt, de a patikákban maszkot, fertőtlenítőszer, vagy éppen különféle gyógyhatású készítményeket is vásárolunk, így ez nem csak a gyógyszervásárlást jelenti.

Még az élelmiszerboltok folyóáras kasszaadata is kisebb mértékben nőtt, mint a drágulás üteme, így itt is kevesebbet vásárolhattunk szeptemberben, a hazacipelt árumennyiséget tekintve .A szeptember erősen indult az iskolakezdés miatt, de futott felfelé a járvány és egyre óvatosabb lett a vásárló.

Az üzemanyagoknál az előző évinél 3-4 százalékkal kisebb árak mellett közel 8 százalékkal esett a vásárlás értéke. A különféle iparcikkek közül a híradástechnikai termékek forgalma harmadával zuhant, és más cikkeknél is mért a heti monitor 15-20 százalék közötti kasszaadat csökkenést.



Ezek után karácsonyi kilátások: maszk, távolság, tömeg, és a pénz



Szlovákia élen jár a boltos vásárlások szigorításában, a maszk mellett a távolságtartás, létszámkorlát és a plázákban a hőmérőzés is kötelező. És van időkorlátjuk is az időseknek, ami elég rugalmas, mert a kijelölt két órában csak ők vásárolhatnak, de mehetnek máskor is.

Nálunk csak a maszk a kötelező, de azért számos bolt ajánlja a távolságtartást és néhányan még a vásárlószámot is figyelik. Önként. Egyenlőre. Nem lehet teljesen kizárni, hogy idehaza is újabb korlátozások jöhetnek a boltokban.

A mérleg nyelve pedig abba az irányba billen, hogy az ajándékvásárlás nem fog olyan arányban felfutni, mint korábban. Az óvatosság és a valamicskével vékonyabb pénztárcák miatt is - írta a kereskedelmi szakportál.