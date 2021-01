Leszámolna a munkaidőn kívül támadó főnökökkel az Európai Parlament

A modern világban egyre jellemzőbb, hogy a munkaidő nem ér véget, akkor amikor a dolgozó eljön az irodából: szabadidejében munkahelyi emailekre, smsekre kell válaszolnia. A járvány miatti home office a szabadidő terhére továbbrontotta a helyzetet, de az Európai Parlament most felszámolná ezt a rendszert és védené a dolgozók pihenését.

Az Európai Parlament egy olyan jelentést fogadott el, amely a későbbiekben lehetővé tenné a munkahelytől való elszakadást és a kommunikációs eszközökből való kilépést a munkaidő után - kezdi cikkét a dokumentumról szóló beszámolójában az Euronews, amely szerint egyre többen panaszkodnak arra, hogy munkaidőn kívül is üzenetekre és hívásokra kell válaszolniuk.

A fideszes Kósa Ádám, az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának tagja is üdvözölte a kijelentkezéshez való jogról szóló jelentés elfogadását. Az ehhez kapcsolódó felmérésből idézte, hogy az uniós munkavállalók több mint egyharmada kezdett otthoni munkavégzésbe a járvány miatt, 27 százalékuk pedig azt állítja, hogy szabadidejében is munkahelyi feladatok ellátásával foglalkozott. A fideszes EP-képviselő szerint olyan egyértelmű szabályokat kell kialakítani, melyek segítik a személyes rugalmasságot és a munkavállalók jogainak védelmét is. Az Európai Parlament nagy frakciói azonban megosztottak abban, hogy mekkora további védelemre szorulnak a munkavállalók.

Az Európai Parlament jelentését még az Európai Bizottságnak és a 27 tagállamnak is jóvá kellene hagynia ahhoz, hogy uniós szintű jogszabály legyen belőle.