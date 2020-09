Letiltották a kamupártos Gődény Facebook-csoportját

A gyógyszerész végzettségű, a 2018-as választási kampánytámogatását vissza nem fizető Gődény György alapította "Normális élethez ragaszkodók" nevű Facebook-csoportot a közösségi oldal letiltotta csütörtök reggel. A vírusszkeptikus tartalmat vélhetően az oldal új álhírellenes irányelve miatt tehették elérhetetlenné.

Ahogy az embereken úrrá lett a fásultság, nehezen viselték a kijárási korlátozásokat, és jöttek a szigorúbb biztonsági intézkedések a koronavírus-járvány miatt, úgy erősödtek meg a vírusszkeptikus hangok is. Magyarországon az ilyen vélemények legnagyobb gyűjtőhelye a Normális élethez ragaszkodók nevű közösségi médiás csoport volt, amelynek alapítója Gődény György, aki bár gyógyszerész végzettségű, Doktor Gődény néven egy Facebook-oldalt is futtat.

A csoportban a vírus létét elismerték, de azt vitatták, hogy járvány lenne, hivatkozva arra a teljesen téves állításra, hogy influenza-járvány is van minden évben, annak halálozási számairól mégsem beszélnek ennyit, a mostani helyzetet csak a média fújja fel. A tagok között megoszlottak a vélemények, mert volt, aki magát a betegséget is tagadta, mások a nyájimmunitás mellett kampányoltak, de a szélsőséges nézetek olyan összeesküvés-elméletekig is eljutottak, minthogy Bill Gates Microsoft-alapító milliárdos rendelte meg a koronavírust, vagy hogy a pánikhangulat előidézése a kormányok célja, mert így akarnak minden maradék szabadságjogot elvenni az emberektől. A csoport gyorsan magához vonzotta az oltásellenes és chemtrailes konteóhívőket is.

A csoporttagok maszkellenesek, és elutasítják szinte az összes korlátozó intézkedést (társadalmi távolságtartás, boltokban a vásárlószám limitálása). Saját megfogalmazásukban vírus-realistáknak nevezik magukat.

Csütörtök reggelre a Facebook letiltotta a Gődény vezette csoportot, valamint - a 24.hu szerint - Lenkei Gábor szcientológus Facebook-oldalát is. Vélhetően az oldalt és a csoportot azért szüntették meg, mert a közösségi oldalt nemzetközi szinten több bírálat is érte, hogy nem harcol eléggé sem a politikai, sem a járványról szóló álhírek ellen. A cég emiatt szigorúbban ellenőrzi az ilyen csoportok tartalmait, mivel fontosnak tartja, hogy a felhasználók hivatalos szervektől jussanak információkhoz.

Gődény György az eseményről azt írta a másik - megmaradt . Facebook-oldalán, hogy "ahogy 1934-ben Hitler leszámolt a legfőbb kritikusaival a hosszú kések éjszakáján, úgy tüntették el most a mi közösségünket is! Kétségtelen, hogy ez egy megtervezett és szándékos támadás volt, hiszen az éjszaka több vírus-realista oldalt és közösséget is likvidáltak! De ez ne törjön meg titeket, hanem megerősítésként éljétek meg".

Gődénnyel szemben egyébként a "hatalom erős fellépése" más téren nem látszik: a 2018 országgyűlési választásokon elindult saját tömörülésével, a Közös Nevező 2018 nevű párttal, amely összesen 3894 szavazatot kapott, így 0,07 százalékos eredményt ért el. Mivel a törvény szerint az a párt, amelyik nem ért el egy százalékot, köteles visszafizetni a Magyar Államkincstártól jelöltenként és listás szervezetként kapott támogatást. Nekik 152,9 millió forintnyi kampánypénzt, valamint 5,6 millió forint kamattartozást kellene visszafizetniük. Ez a mai napig nem történt meg, ahogy arra a K-monitor rámutatott korábbi cikkében.

- Vélemény Bár a koronavírus-járvány más halálos betegségekkel összehasonlítva (például az ebolához vagy a korábbi SARS-hoz képest) valóban alacsonyabb halálozási rátával bír, de fertőzési képessége ezeknél nagyobb (r0 értéke 2,2-re becsülhető, az influenzáé 1,3). Mivel a Covid-19 betegek egy része akár tünetmentes is lehet, terjedése gyorsabb a társadalmon belül. Mortalitása viszont jóval nagyobb a gyakran párba állított influenzánál: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddigi számításai alapján 3-4 százalék közötti, a szezonális influenza esetében a halálozás általában jóval 0,1 százalék alatt van. Bár ez felületes szemlélő számára nem tűnik magas számnak, de például a járvány által különösen sújtott Olaszországban a 90 év felettiek 34,1 százaléka, a 80-89 év közöttiek 34,8 százaléka, a 70-79 év közöttiek 26,6 százaléka halt bele a fertőzésbe.

Az empirikus bizonyítékokban hívők számára érzékletes lehet, hogy az elmúlt 30 évben egyetlen influenza-járvány alkalmával sem készültek a kórházak folyosóin sorakozó koporsókról olyan fényképek, mint idén a Covid-19 kitöréskor a bergamói, a New York-i kórházakban. Az egészségügyi ellátórendszereket a világ minden táján maga alá gyűrte a járvány, ahol a korlátozó intézkedésekkel nem sikerült időben megakadályozni a betegség terjedését. Influenza-jellegű megbetegedés utoljára ilyet 1968-ban, a későn felismert hongkongi influenza-járvány alatt produkált. Akkor kijárási korlátozások, kötelező maszkviselés nélkül csak Nyugat-Németországban 60 ezer, az Egyesült Államokban 60-100 ezer közötti áldozatot követelt az influenza. A betegség mortalitása a becslések szerint az 1 százalékot sem érte el.