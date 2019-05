Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Levelet kap 129 ezer banki ügyfél

Kampányt indított a változó kamatozású jelzáloghitelek fix kamatozásúra váltása érdekében a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség - jelentették be a jegybank és a bankszövetség közös sajtótájékoztatóján az MTI szerint.

Ennek során a bankok várhatóan 129 ezer szerződés alapján küldenek ki tájékoztató levelet annak érdekében, hogy a korábbi változó kamatozású jelzáloghiteleiket fix kamatozású kölcsönre változtassák át az ügyfelek. Ez mintegy 894 milliárd forint hitelállományt érint.

Első ütem

A hitelintézetek három ütemben, legelőször a leginkább veszélyeztetett mintegy 15 300 ügyfélnek július 15-ig levelet küldenek arról, hogy fontolják meg kölcsöneik átváltását fix kamatozásúra. A legveszélyeztetettebb ügyfélkörnek a 15 éves hátralévő futamidejű, törlesztési képességre tekintettel a kamatkockázatnak leginkább kitett banki partnereket tekintik - mondta Freisleben Vilmos, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója.

Az újonnan kötött lakossági jelzáloghitelnél a fix kamatozású hitelek aránya elérte a 96,5 százalékot, tavaly ilyenkor 67,7 százalék volt az arány - közölte Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára. Az elmúlt években, leszűrve a 2008-as válság tanulságait is, "rengeteg pénzt, paripát, fegyvert" fordított a Magyar Bankszövetség és az MNB arra, hogy a magyar lakosság pénzügyi ismeretszintje, pénzügyi jártassága nőjön. Kovács szerint a magyar kormány ennek érdekében fogadta el a több évre szóló Pénzügyi tudatosság fejlesztési stratégiát és az ebbe, valamint a páneurópai Pénz7 esemény-sorozatába illeszkedik az évente megrendezett tematikus pénzügyi hét is. Fontos kiemelni az MNB által finanszírozott Pénziránytű Alapítvány tevékenységét is, és napjainkban már elmondható, hogy a kormányzati, jegybanki és hitelintézeti szereplők összehangolt munkájának az eredményeként egyértelműen javult a lakosság pénzügyi tudatossága - tette hozzá Kovács Levente.

Második ütem

A bankok a második ütemben a személyre szabott ajánlataikról ez év szeptember 30-áig küldenek levelet a többi, 35 700, tizenöt éves hátralévő futamidejű szerződéssel rendelkező ügyfélnek, 2020. január 31-éig pedig azoknak, akiknek még 10 éves futamidejű, változó kamatozású jelzáloghitelük van - mondta Freisleben Vilmos. Először azok a jelzáloghitelesek kapnak levelet, akik kamatkockázata a legmagasabb, mert azokat érdemes megvédeni az esetleg megugró törlesztő részletektől, akik jövedelmi helyzetükhöz képest magasabb a terhet vállaltak - emelte ki a Magyar Bankszövetség főtitkára.

Az átváltás nem kötelező

Az átváltás nem kötelező, a banki levelekben különböző számpéldával alátámasztott, öt, illetve tíz évre szóló kamatrögzítés alapján mutatnák be az átváltás utáni havi törlesztő részletet a banki partnernek. Az ajánlás azonban nem minden, az úgynevezett fair bank törvény hatályba lépése előtti változó kamatozású hitelre terjed ki. Így nem kapnak levelet, ha a jelzáloghitel futamideje 2019. április 15-étől számítva nem éri el a 10 évet, ha az ügyfelek 90 napon túli törlesztési késedelmet halmoztak fel, vagy állami kamattámogatást vettek igénybe az adott kölcsönszerződésre, vagy az úgynevezett gyűjtőszámlahitelre vonatkozik a szerződésük, illetve olyan átmeneti időszakra szóló fizetéskönnyítést jelentő konstrukciókat vettek igénybe, amelyeknél a fizetéskönnyítési időszak lejárata meghaladja az ajánlás szerinti tájékoztatás határidejét.

Az MNB igazgatója szerint ettől függetlenül a változtatás lehetősége mindenki számára adott, azok az ügyfelek is válthatnak változóról fix kamatra, akiknek a bank a jövő január végéig tartó kampány során nem küld személyre szabott ajánlatról szóló levelet. A levél kézhezvétele után a banknak az eredeti szerződés módosítására legalább 30 napos időszakot kell biztosítani a hitelt felvevőnek, és csak objektíven indokolható díjakat és költségeket lehet felszámítani, így az esetleges közjegyző díjat - írta az MTI.