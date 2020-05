Lezárt raktárba és magánlakásba is bemehetnek a fogyasztóvédők - kész a törvényjavaslat

A fogyasztóvédelmi hatóság nem csak a kereskedőnél, hanem egy adott áruval kapcsolatban a nagykereskedőnél, raktárnál és gyártónál is ellenőrizhet, és eljárást indíthat egy most benyújtott törvénymódosító javaslat szerint. Lezárt raktárakba, illetve például ügyfélszolgálatként vagy webáruházak raktáraként funkcionáló magánlakásokba is bemehetnek ügyészi engedéllyel. Eljárhatnak a fogyasztókat megtévesztő termék átcímkézési és átcsomagolási ügyekben is.

A fogyasztóvédelmi törvény módosításával megerősítik a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési lehetőségeit a fogyasztók és a tisztességes jogkövető vállalkozások érdekében - olvasható abban törvényjavaslatban, amelyet kedd este nyújtott be a területért felelős Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter a parlamentek. Elege lett a maszkgyártónak - bárki bemószerolhatja a csalókat A módosítás lehetővé teszi, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság a jövőben ne csak a fogyasztóval közvetlenül kapcsolatban lévő kiskereskedővel, eladóval szemben folytasson le ellenőrzést, hanem az értékesítésre szánt termék előállításától a tárolásán át a forgalomba hozataláig az abban közvetve résztvevő gazdálkodó szervezeteknél is - például a gyártónál, nagykereskedőnél, raktár üzemeltetőnél, logisztikai szolgáltatónál. Velük szemben hatósági eljárást is lefolytathatnak. Eddig nem léphettek be a raktárakba a fogyasztóvédők "Jelenleg a fogyasztóvédelmi hatóság kizárólag olyan üzletben, webáruházban, applikációban végez ellenőrzéseket, ahol a fogyasztó vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe. Előfordul, hogy a gazdálkodó szervezet megtagadja a fogyasztóvédelmi hatóság belépését az ellenőrzés során, ekkor a fogyasztóvédelmi hatóság kérheti a rendőrség közreműködését. Más a helyzet olyan helyiségekkel, ahol az árut raktározzák. Ide a fogyasztóvédelmi hatóság még más, erre jogosult szervek - NAV, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonság Hivatal (Nébih) - kíséretében sem léphet be. A gyakorlatban ez gondot okoz, mert ha cég azt állítja, hogy például 10 000 termék van raktáron, akkor erről csak nyilatkoztatni tudja a fogyasztóvédelem, de a valóságról személyesen nem tud meggyőződni. Fontos változás, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése és eljárása során helyiségekbe beléphet, iratokat ismerhet meg, technológiai, munkafolyamatokat ellenőrizhet, illetve mintát vehet" - olvasható a jogszabály-módosítás indoklásában. Lefülelhetik az import eperrel csalókat is Nem csak az áru tárolására szolgáló helyiségbe léphetnek be, hanem eszközöket, címkézési, csomagolási, azaz technológiai folyamatokat is ellenőrizhetnek. Erre példaként a jogalkotó a törvényjavaslat indokolásában megemlíti a tavaly sajtóvisszhangot kiváltó, nagybani piacon tapasztalt eperátcímkézési ügyet (amelyről a 24.hu számolt be elsőként). "Nagykereskedelmi raktárakról érkezett olyan jelzés a fogyasztóvédelmi hatósághoz, hogy a külföldről importált eper csomagolására hogyan ragasztanak magyar termék címkét a kereskedők. Ebben az esetben sem tehette be a lábát fogyasztóvédelmi felügyelő a nagykereskedő raktárába, annak ellenére sem, hogy több egyértelmű jelzés érkezett a fogyasztók megtévesztéséről, aminek keretében magyar eperként árultak külföldi import epret" - olvasható a javaslatban (Élelmiszerek hamisításánál a Nébih szankcionálhat, ha sikerül a tettenérés, vagy az áru eredetének ellenőrzésekor eltérés mutatkozik a dokumentumokban - számla, fuvarlevél - a termelt és értékesített mennyiség között, írta a 24.hu.) Magánlakásokban is bemehetnek ellenőrizni A kiemelten súlyos közérdekből, a fogyasztók testi épségét és egészségét veszélyeztető, vagy a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátránnyal fenyegető esetekben lehetővé válik, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság - az ügyész előzetes engedélyével - helyszíni szemlét tartson és ellenőrzést végezzen a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is. Ezt azért teszik lehetővé, mert előfordul, hogy egy vállalkozás vezetője a magánlakásában, garázsában állít elő veszélyes terméket, vagy az adott ingatlan nem a vállalkozás vagy a társaság valamely tagjának-ügyvezetőjének a tulajdona. Ugyancsak gyakori tapasztalat, hogy magánlakásban végeznek ügyfélszolgálati tevékenységet a gazdálkodó szervezetek, vagy éppen webáruház raktáraként funkcionálnak magánlakások. A törvény a kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

