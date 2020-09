M3-as metró: így halad a munka a Corvin-negyedben és a Semmelweis Klinikákon (fotókkal)

A SWIETELSKY munkájával a nyáron lezárt állomásokon mozgólépcsőket emelnek ki daruval, illetve szállítanak el a föld alatt, elbontják a több évtizedes burkolatokat. A munkálatok megkezdése folyamatos vonatforgalom mellett zajlik, melynek bármilyen módon való terhelését el kell kerülni, emellett pedig menekülési útvonal biztosítása is szükséges.

Újabb hírek és fotók érkeztek az M3-as metró középső szakaszáról (Lehel tér- Nagyvárad tér), az állomások felújításáról. A júliusban a SWIETELSKY Kft.-nek átadott Corvin-negyedben és Semmelweis Klinikákon látványosak a változások.

Megkezdődtek a harmadik mozgólépcső bontási munkálatai is a négylépcsős Corvin-negyednél

A Corvin-negyedben, a kivitelező már a második mozgólépcső elbontását is befejezte. Itt összesen négy mozgólépcső van az iker lejtaknában, melyek közül a harmadik szétszerelése és elszállítása ezt követően kezdődik meg - ezt nagyrészt daruval, vagy a lejtaknákon keresztül a felszínre juttatva, illetve a metróhálózat sínjeit igénybe véve teszik meg.

A lejtaknákon való munka emiatt is különösen fontos - nem véletlenül kezdik minden állomáson ezzel a kivitelezést -, nemcsak a mozgólépcsők elemeit, hanem a peronszinten és alatta bontott anyagokat is részben ezen keresztül szállítják el. Plusz nehézséget okoz, hogy a metróhálózaton való anyagszállításra csak éjszakánként és hétvégenként van lehetőség, melyet más vállalkozókkal való egyeztetés után megosztva lehet csak lebonyolítani.

A Corvin-negyedben jelenleg több bontási munkát is végez a SWIETELSKY (és még többet már befejeztek):

az aluljárószinten a falburkolatok és a legtöbb gépészeti, valamint számos elektromos berendezés leszerelésének utolsó simításain dolgoznak,

a peronszint utasok által is frekventált területein a falburkolatok és a mennyezet bontása is elkészült,

a főszellőzőben a főszellőző motorokat lebontották, a hangcsillapítók leszerelése pedig részlegesen megtörtént, jelenleg a szellőzőgép alapjainak bontása zajlik.



A kábelazonosítás a jelenleg elérhető területeken már véget is ért, az üzemi részben most a legfontosabb feladat az ideiglenes áramellátás kiépítése. A kevésbé látható munkafolyamatok közül az injektálási és szigetelési munkák jelentős része elkészült a főszellőzőben.

Augusztus végén daruval emelték ki a Semmelweis Klinikáknál a mozgólépcső-darabokat

A Semmelweis Klinikáknál a korábban megkezdett munkákat, mint például az álmennyezetek, illetve a pillérek burkolatainak bontását folytatták a SWIETELSKY szakemberei.

Szintén tovább zajlik az előző hónapban megkezdett mozgólépcső leszerelés, már két lépcső elbontásra került. A nagyobb vagy nehezebben darabolható elemeket augusztus 29-én a daruval emelték ki, a kiemelt darabokat teherautóra rakták, majd a BKV Kőér utcai járműtelepére szállították.

Bontás alatt van a szellőzőgép is - itt is ideiglenes helyettesítő megoldások kialakításával - és augusztus utolsó hete óta gépalapok és válaszfalak bontásán dolgoznak ebben a gépházban. Az akkumulátortérben is számos hasonló munkafolyamatra került sor, itt még betont is bontottak. Számos más munka mellett pedig elkezdték az átépítéseket is és ideiglenes nyílászárók is elhelyezésre kerültek.

