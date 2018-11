Ma már nem a minimálbérrel kell versenyezni

A magyarországi munkaerőpiacot jellemző komoly nehézségek mellett kevés hazai vállalkozás mondhatja el magáról, hogy két év alatt több mint 1300 fővel növelte a foglalkoztatottak számát. Arra, hogy megfelelő stratégiával nem lehetetlen növekedést elérni, jó példa a McDonald’s Magyarország Kft. A növekedés hátterében lévő gyakorlatokról, a céget érintő hr-kérdésekről a vállalat hr-igazgatója, Csatalinácz Adrienn beszélt.

- Ausztria, vagy Magyarország?

- Természetesen Magyarország. Ugyanakkor szerencsésnek mondhatom magam, hogy a hazainál kétszer több éttermet üzemeltető osztrák mekis rendszerben tölthettem el két évet hr-menedzserként. Egy ekkora szervezet 2013-ban a válság után alig néhány évvel nagyon hasznos terep volt új ismeretek elsajátításához - toborzás, motiváció és bérezés kapcsán egyaránt. Alkalmam volt részt venni az éttermi vezetők fejlesztésében, és itt indultam el a vezetői fejlődés útján is.

- A bérezés olyan téma, amelyekkel hr-esként évről-évre szembe kell néznie minden szakembernek. Tényleg ez számít manapság a legégetőbb kérdésnek?

- A munkaerőpiac nem-gyorséttermi szereplői, a régiónként eltérő bérszintek, és a nagyobb kiskereskedelmi láncoknál elérhető fizetések jelentik számunkra a bérképzésnél a referenciát. A sok egyéb tényező mellett pedig nem csak a fizetés számít: a jó bér és a motiváló közeg a legfontosabbak. Az előbbi miatt a kolléga szívesen érkezik a céghez, az utóbbi miatt pedig szívesen marad.

- Mondhatjuk azt, hogy a Meki diktálja a trendet?

- Törekszünk arra, hogy a bérezésben és a juttatási csomagnál is vonzóak legyünk. Évekkel ezelőtt elkezdtük az Állásért szállást programunkat, valamint 2017 óta a márkához illő, modern környezetben, a Karrier centerünkben várjuk a jövő mekiseit. Még 2016-ban indult útjára a munkáltatói márka kommunikációnk, amely közelebb hozza az éttermekben dolgozókat a leendő kollégáinkhoz és vendégeinkhez egyaránt. E kampányra épülve fut a toborzási tevékenységünk nagy része. Fontos, hogy több tízezren kattintanak egy-egy hirdetésünkre és ebből a "nap végén" valós jelentkezések, majd rövid időn belül új éttermi kollégáink lesznek.

Ezzel együtt nem dőlhetünk hátra. Folyamatosan kutatjuk azokat a területeket is, ahonnan további munkaerőt lehetne bevonni. Ide tartozik a jelenleg városokon kívül, úgynevezett konvergenciarégiókban élők, vagy akár a határon túli munkavállalók jövőbeni toborzása, és minél több megváltozott munkaképességű kolléga felkutatása, majd integrálása cégünk rendszerébe. Olyan csoportokat keresünk, akik számára a McDonald's minőségi lehetőséget képes adni - és akik munkájukkal lehetőséget adnak cégünknek a további növekedésre.

- Mit lehet tenni a fluktuáció csökkentése érdekében?

- A megoldás röviden: megbecsülés és odafigyelés. Az utóbbira különösen igyekszünk nagy hangsúlyt helyezni már a belépés első pillanatától. Az újonnan bekerültek karrierútvonalának első 90 napja nem eseménytelen, egy tréner kíséri végig a frissen belépett kollégát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki az elején sikerrel veszi az akadályokat, hosszabb távon is a Meki mellett köteleződik el.

A munkaerő megtartásához elengedhetetlen a megbecsülés, a munka elismerésének rendszeres visszajelzése. Az itt töltött éveket honorálja a vállalat a saját belső "hűségprogramjával" is. Így a 3, 5, 10, 15, 20, 25, vagy 30 éve a vállalatnál dolgozó kollégákat extra tárgyi jutalmat kapnak, a 10, 15, 20, 25, 30 éve mekisek pedig extra szabadságot is kapnak, mindezt úgy, hogy két hónapig nem kell dolgozniuk, és a fizetésük ugyanúgy a számlájukon van a hónap végén. Emellett kollégáink számára kedvezményes vásárlásra jogosító kártyát fejlesztettünk, amellyel éttermeinkben és szerződött partnereinknél is fizethetnek. Továbbá családi napokat rendezünk és lehetőséget biztosítunk szakmai képzésekre, kiránduláskora is. Az egyik legfontosabb terület számomra az emberek képzése, ezért támogatjuk a fiatalokat tanulmányaikban ösztöndíjprogramunkkal.

- Hogyan, milyen eszközökkel tudják megszólítani a potenciális munkavállalókat?

- Regionálisan eltérőek azok a módok, ahogyan megszólíthatjuk a kollégákat. A klasszikus print megjelenések mellett a digitális hirdetésekben van talán a legnagyobb erő. Erre jó példa a munkavállalói imidzskampányunkra épülő toborzási aktivitásunk. A kampányban saját kollégáinkat és az ő történeteiket használjuk - ez nem csak hitelessé teszi a kommunikációt, de a potenciális jelentkezők egy-egy történet kapcsán magukra ismerhetnek, így szívesen jelentkeznek az állásokra.

Karrierív Csatalinácz Adrienn bölcsész és közgazdász végzettségű. 2011-ben került a McDonald's magyarországi irodájába, majd 2013-2015 között az ausztriai McDonald's központi hr-csapatát erősítette. Szakmai pályafutása elején hr-konzultánsként szakmai támogatást nyújtott a társaság franchise partnerei és étteremvezetői számára, később pedig a munkáltatói márkaépítés, a vezetőképzés, a kompenzációs rendszer, valamint a dolgozók toborzása és megtartása tartoztak a felelősségi körébe. 2018 tavaszától a hazai Meki hr-igazgatói pozícióját tölti be. Szabadidejében szívesen vesz részt futóversenyeken - álma, hogy egyszer lefusson egy maratont.

- Működik a cégnél munkatársi ajánlási rendszer?

- Igen, hosszú évek óta nagy sikerrel működtetjük a Hozz egy barátot! programot. A kampány sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csak barátok, hanem akár édesanya és gyermeke együtt dolgoznak egy étteremben. Fontos számunkra, hogy olyan éttermi csapat dolgozzon együtt, ahol a kollégák jól kijönnek egymással. Ebben sokat segít ez a rendszer, hiszen olyan embereket hozhat össze, akik a munkán kívül is jól kijönnek egymással.

- Milyen digitális eszközöket alkalmaznak a kiválasztásnál és a belső képzésben?

- A kiválasztási folyamat digitális támogatásához egyelőre kutatjuk a lehetőségeket. A belső képzésünk egy része viszont hosszú idő óta online formában fut, amely idén újult meg. Jövőre pedig további fejlesztések várhatóak és azon képzésekhez, amelyekhez nem szükséges személyes jelenlét, a tudást teljes mértékben online tudják a kollégák elsajátítani.

- Hr-igazgatóként milyennek látja a jó vezetőt?

- Olyannak, aki képes arra, amit a mi éttermi vezetőink tesznek nap mint nap - elképesztő teljesítmény áll mögöttük, mind szakmailag, mind mentálisan. Nekik van a legnagyobb szerepük a kollégáink megtartásában, és ők szembesülnek közvetlen közelből a McDonald's kollégái körében meglévő különbözőségekkel. Ez szép feladat és óriási kihívás egyaránt.

Megpróbáljuk a legprofibb hátteret megadni ehhez a munkájukhoz. Az elmúlt két évben a teljes vezetői tréningrendszerünket átalakítottuk. Új elemként vezettük be az éttermi vezetők vezetői készségeinek fejlesztését szolgáló tréningeket, amelyek többek között a konfliktuskezelésre, szituatív vezetésre, visszajelzés adására, végső soron a jobb munkahelyi légkör kialakítására irányulnak és természetesen kitérnek a legifjabb generációval kapcsolatos kommunikációra is.

A profi hátteret a hr terület azzal is erősíti, hogy nem csak hr business partnerként támogat, hanem adatokat is szolgáltatunk, ami segíti a mindennapi munkát és a tervezést. Elemző business partnerként támogatjuk az üzleti stratégiát.

- Apropó legifjabb generáció. Mit vár a Z generáció a munkáltatótól?

- Bár a fiatalok és elsősorban a Z generáció foglalkoztatása sokféle különleges kihívással jár, annyi biztos: tudnak és szeretnek is dolgozni. Tudásra és fejlődésre éhes fiatalokról beszélünk, akik rövid idő alatt szeretnének minél több mindent elsajátítani és több évre előre látni a fejlődési lehetőségeket, már a munkába állás pillanatában.

A McDonald's azon kevés vállalat egyike, aki 18 év alattiakat is foglalkoztat. A diákok számára biztosan kifizetett munkabér és a rugalmas beosztás jelenti a legnagyobb vonzerőt, de rájuk is igaz, hogy megtartásuk érdekében az étteremvezetőknek a korábbiaknál jobban kell alkalmazkodniuk a változó igényekhez. Sokuknak a Meki a legjobb első munkahely - ez pedig komoly kihívás is.

- Hogyan készülnek arra, hogy 2019. januártól alaposan átalakul a cafeteria rendszere, sok kedvelt támogatási forma adókedvezménye megszűnik?

- A jövő évi bérek, juttatások tervezése során már figyelembe vettük a 2019-es cafeteria rendszerében előforduló módosulásokat. A célunk az, hogy a kollégák ne érezzenek semmit sem ebből a változásból.

- Ön szabadidejében szívesen fut - hogy látja: a futás kitartásra nevel?

- Igen, ahogy a Meki csapata is. Hiszem azt, hogy inspiráló csapattal, nagy elköteleződéssel, sok munkával és azzal a bizonyos kitartással, a saját kollégáinkból lesznek a legjobb márkanagykövetek.

A cikk megjelenését a McDonald's Magyarország támogatta.