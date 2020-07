Magánkórházba fektetett a magyar milliárdos - tízéves megtérüléssel számol

Csúcskategóriás diagnosztikai eszközparkra, átfogó járó- és fekvőbeteg-ellátási kínálatra, korszerű betegirányítási modellre, nyugat-európai tapasztalatokkal rendelkező orvosgárdára alapozza üzleti modelljét egy új budapesti magánegészségügyi központ, a Wáberer Medical Center (WMC). A 3 milliárdos beruházással létrehozott központ 30 szakterülettel, műtővel, labordiagnosztikával és specializált centrumokkal várja a betegeket.

Budán, a BAH-csomópontnál, a HillSide irodaházban nyitotta meg 2500 négyzetméteres magánegészségügyi központját a logisztikai iparágból ismert Wáberer György, a WMC névadó tulajdonosa. A 3 milliárdos beruházást 1 milliárdos saját tőkéből és 2 milliárdos hitelből finanszíroztak, Wáberer tulajdonrésze 70 százalék. A WMC magánbetegekre és a vállalatokra számít, közfinanszírozott ellátást nem nyújtanak.

Teljes kapacitásnál éves szinten 2,5-3 milliárdos árbevétellel és 10 éves megtérüléssel kalkuláltak, erre az évre, a koronavírus-járvány miatt 1 milliárdos árbevételt várnak - mondta Wáberer György a központot bemutató sajtótájékoztatón.

A WMC üzleti modelljének alapja, hogy a betegek megoldást találjanak a problémáikra, ne bolyongjanak az ellátórendszerben a különböző specialisták között, ami még a magánellátásra is jellemző. Fontos szempont a prevenciós szemlélet erősítése, ezért kedvező áron szűrési csomagokat is kínálnak majd, fiataloknak is - ismertette a részleteket Wáberer György.

Unikális elem a Walk-in Center, ahol minden rendelkezésre áll az akut betegellátáshoz, így bejelentkezés nélkül, egy órán belül ellátást kapnak az akut, nem életveszélyes, de gyors orvosi ellátást igénylő betegséggel vagy sérüléssel érkezők. Itt irányítják házon belül a megfelelő specialistához is a betegeket, így lekerül a vállukról a teher, hogy a tünetek - vagy az interneten talált félinformációk - alapján maguk döntsék el, milyen szakorvoshoz forduljanak - mondta Mári Róbert, ügyvezető igazgató.

A WMC égisze alatt 2020 májusában startolt az ortopédiai szakorvosi ellátást, műtéteket és utógondozást biztosító Wáberer Ortopédiai és Mozgásszervi Centrum, júliusban pedig elkezdődött a tesztüzeme a szív- és érrendszeri betegségekre szakosodott Wáberer Kardiológiai Centrumnak.

A hazai magánszolgáltatók közül elsőként várják a pacemakerrel élőket: a pacemaker-ICD ambulancián a legtöbb itthon beültetett ingerületképző és -vezető eszköz rendszeres felülvizsgálata és programozása is elvégezhető.

A tervek szerint a közeljövőben bővül a WMC fekvőbeteg-ellátási profilja is: a fül-orr-gégészeti, ortopédiai, urológiai, nőgyógyászati, plasztikai sebészeti, illetve az egynapos sebészeti és szépészeti beavatkozásokon kívül szemészeti műtéteket is végeznek majd. A műtéteket követően a páciensek jelenleg 15 ágyon lábadozhatnak, melyek számát a közeljövőben 18-ra bővítik.

A WMC-ben 70 főállású és közreműködő orvosa közül 15-en külföldről költöztek haza.