Magánszállásokat támogat Hévíz önkormányzata

Idén több mint száz magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. az MTI-vel.

A magánszoba-kiadás újra reneszánszát éli, egyre élénkülő kereslet mutatkozik külföldi és belföldi oldalról is önálló apartman vagy vendégház bérlésére. A vendégigények azonban sokat változtak az 1990-es évek Zimmer Frei hulláma óta, amire a kínálatnak is reagálnia kell, mert ma már elvárás magánházaknál is az ingyenes wifi, a reggeli, de akár a medence és a szauna is - írták a közleményben.

A vendégházak modernizálását és minőségi fejlesztését Hévízen 2016 óta pályázati rendszer segíti, amelynek fedezetét Hévíz önkormányzata biztosítja a befizetett idegenforgalmi adó terhére, a szakmai megvalósítást pedig a Hévíz TDM Egyesület vállalta. A minőségfejlesztési pályázatnak köszönhetően ma már Hévízen található az országban a legtöbb - szám szerint 61 - Koronás minősítéssel ellátott vendégház és apartman, amelyek minősítési díját a pályázat keretében is elszámolhatják a szobakiadók.

A 2019-es fejlesztési pályázatra 116-an jelentkeztek, közülük 113 pályázatát találták támogathatónak. A magánszállásadók összesen 15,3 millió forint támogatást igényeltek, ami 11 százalékkal haladja meg a tavalyi összeget. A minőségi szolgáltatást növelő beruházások támogatásaként a szállásadók nagyobb részben felújításokhoz, továbbá televíziók, klímaberendezések, kerti bútorok, kerékpárok beszerzéséhez nyertek támogatást.

Az eltelt négy évben tapasztaltak szerint a magánszállásadók egyre nagyobb számban pályáznak, és az elnyert támogatások összege is folyamatosan növekszik - közölte H. Horváth Orsolya, a Hévíz TDM Egyesület elnöke. A fejlődés a vendégforgalmi adatokban is megjelenik, mert míg 2015-ben 99,7 ezer vendégéjszakát regisztráltak a hévízi magánszállásokon, addig 2018-ban ez a szám megközelítette a 140,6 ezret - írta az MTI.