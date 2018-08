Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Magától hízik a Mészáros-birodalom

Stabilan nyereségessé akarják tenni a Mészáros Lőrinc közvetett tulajdonában lévő Mátrai Erőművet, amely még legalább tíz évig főként szénre alapozhatja az áramtermelést.

A Mátrai Erőmű vezetősége a tavalyi 9,1 milliárd forint veszteség után idén éves szinten reálisnak tartja az egymilliárdos profitot - derült ki abból az interjúból, amit Valaska József, a vállalat vezérigazgatója adott a Világgazdaságnak.

Az elmúlt időszakban új alapokra helyezték a villamos energia értékesítését. Nem adtak el mindent előre, mint korábban, hanem kivárták, amíg magasabbak lettek az árak. Emellett műszaki fejlesztésekkel és a javítások felgyorsításával javították az erőmű hatékonyságát. A cég júliustól 840 megawattos teljes kapacitásán termelte az áramot. Mivel a termelés 15 százaléka már megújuló forrásból származott, nagyobb támogatáshoz is jutottak.

A vállalat vezetése úgy számol, hogy a szénnek biztosan van még tíz éve, ez alatt az idő alatt megújuló forrásokra alapozó rendszereket fejlesztenek: új naperőművet, egy biztonsági gázkazánt és 2021-re terveznek egy évi 400 ezer tonna hulladékigényű RDF-hasznosító blokkot.

Fényes jövő

Megcélozzák az évi 100 milliárd forintos árbevétel 10 milliárdos nyereséggel, 2030-ban az országban fogyasztott áram 15 százalékát akarják előállítani, ami a hazai termelés ötödét jelenti. Nem kizárt, hogy addigra már emögött egy nap-gáz-RDF-biomassza energiaforrás-összetétel áll majd.

A jövő év második felétől Mészáros Lőrinc Opus-csoportja lesz a Mátra közel 73 százalékos, közvetett tulajdonosa, így felmerülhet, hogy kivásárolják a kisebbségi tulajdonos MVM-et. A vezérigazgató szerint nem szól mellette érv. Most is a többségi tulajdonosé minden döntés, nem nyerne semmit a száz százalékkal. A Mátrát érintő céljai és érdekei is egybeesnek az MVM-éivel.

A fotó forrása: Szabó Dániel/Napi.hu