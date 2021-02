Még mindig szereti a magyar az adóparadicsomot

Jelentősen csökkent a Magyarországon működő offshore hátterű vállalatok száma, de még mindig több ezer cég használja ki az adóoptimalizálásnak ezt a lehetőségét.

Jelenleg közvetlenül mintegy háromezer, áttételesen pedig további 1300 magyar vállalkozás áll offshore-jellegű cég tulajdonában - idézi a Népszava az Opten kimutatását. Ez több mint tíz százalékos csökkenés az előző évhez képest. Az érintett hazai társaságok száma 2008 és 2013 között, hétezer közelében tetőzött. Az azt megelőző időszakot az offshore-ozás felfutása jellemezte.

Az offshore-kapcsolódású hazai cégek kedvence Ciprus: az Opten 1167, az uniós szigetországból irányított hazai vállalkozást számolt össze. A második helyezett 604-gyel a Seychelle-szigetek, a harmadik az Egyesült Arab Emírségek, ahonnan 477 magyar céget irányítanak. Liechtensteinbe 448 magyar cégtől kerül osztalék.

Felfért a kedvenc magyar offshore-helyszínek tízes listájára a Föld másik felén lévő, 58 ezres lakosságú Marshall-szigetek is: a tőlünk 13 ezer kilométerre található, mikronéziai miniállamból ma is évi 4-5 hazai céget alapítanak.

A jelenségre az elmúlt évtizedek során Magyarországon is felfigyelt az adóhatóság, a jogalkotók és az üzleti élet. A céginformációs szolgáltató ennek tudja be az érintett vállalkozásszám évek óta tartó visszaesését. Ám a szürkegazdaság visszaszorítására irányuló törekvésekkel szemben a rejtőzködni vágyók számára is nyílnak új lehetőségek. Ilyen lehet például, ha az offshore érdekeltséghez vezető tulajdonosi láncba más ország-béli tagokat iktatnak.