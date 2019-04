Magyar bank lett a legjobb ingatlanfinanszírozó a térségben

Másodszor is az Erstét választották meg a legjobb kelet-közép-európai ingatlanfinanszírozó banknak a Construction & Investment Journal HOF (Hall of Fame) Awards 2019 rendezvényén.

A negyedik alkalommal megrendezett nemzetközi gálán hét nemzet (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Montenegró, Románia, Szerbia és Szlovákia) helyben legjobbnak választott ingatlanos vállalkozásai versengtek egymással több kategóriában. Miután az Erste Bankot Magyarországon 2016 és 2017 után tavaly is az Év Ingatlan Finanszírozó Bankjának választották, a pénzintézet ismét ott lehetett a nemzetközi megmérettetésen.

A Best of the Best Real Estate Bank kategóriában az Erste Bank a lengyel Bank Zachodni WBK-t, a romániai Raiffeisen Bankot, az Erste Bank Serbiát és a szlovák VÚB Bankát megelőzve hozta el az első díjat. Balázs Zoltán, az Erste Bank Ingatlan & Strukturált Finanszírozás vezetője szerint a magyar pénzintézetet széleskörű szolgáltatási palettája és ügyfélközpontúsága emelte ki a versenytársak közül, ahol az alapfilozófia a partneri viszony az ügyfelekkel. Az Erste Bank minden szolgáltatási területen hosszú távú kapcsolatot kíván teremteni ügyfeleivel, elérhető és átlátható termékeket, valamint személyre szabott tanácsadási szolgáltatásokat kínálva.

Balázs Zoltán szerint általánosságban, az alacsony kamatkörnyezetben az ingatlan továbbra is vonzó befektetés marad, így a hozamok további csökkenése várható, de már megjelennek alternatív befektetési lehetőségek, mint a kötvények és az állampapír. A szektorok közül arányaiban a logisztika és ipari ingatlanok piaca bővülhet a leggyorsabban, de kisebb niche piacok, mint az egészségügyet, a vállalkozásokat és oktatást kiszolgáló ingatlanok is keresettek lesznek.