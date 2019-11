Magyar brand a világ vezető divatcégei között

Három év alatt meghússzorozta árbevételét a Nanushka. Az immár világszerte ismert magyar divatmárka folytatja expanzióját: az elmúlt héten New Yorkban nyitott üzletet.

Szakonyi Péter , 2019. november 27. szerda, 14:18 Fotó: Napi.hu - A képen Sándor Szandra, a Nanushka divattervezője a jövő nyári kollekció bemutatóján

Alig néhány héttel a párizsi Fashion Week után a divat másik fővárosában, New Yorkban nyitott üzletet a közelmúltban a Nanushka. A külföldön is népszerűvé vált magyar tervező ruháit Manhattanben, a nagy presztízsű divatbrandeknek otthont adó sohói Wooster Streeten levő üzletben vehetik meg az amerikaiak. Az "elérhető luxus" kategóriában sikeres magyar márkának ez az első tengerentúli üzlete.

A beruházás szeptemberben kezdődött, és mindössze kilenc hét alatt elkészült a 350 négyzetméteres, letisztul színvilágú, szofisztikált üzlet, amelyben a vásárlási élmény és a különleges, rendkívüli minőséget képviselő ruhák mellett rendezvények és kerekasztal-beszélgetések is várják az érdeklődőket. Az iparágban általában egy évig tart a hasonló projektek megvalósítása, így a magas minőségben kivitelezett, körülbelül 600 000 dollár költségvetésű üzlet kialakítása rekordidő alatt zajlott.

A New York-i Nanushka üzlet tíz munkatárssal működik, szomszédjában a Mansur Gavriel márka, közvetlen környezetében olyan boltok találhatók, mint a Diane von Furstenberg, a Céline, a Barbour, a Tiffany vagy a Balmain.

A nyitás óta az optimista várakozásokat is felülmúlja az érdeklődés, a Társaság tervei szerint a New York-I üzlet évente 2 millió dolárral járul majd hozzá az árbevételhez és a nyitás óta eltelt szűk két hétben a forgalom messze felülmúlja a várakozásokat.

A Nanushka idei számai minden korábbi elképzelést felülmúlnak. Az idei árbevétel várhatóan meghaladja majd a 6,5 milliárd forintot - ami a három évvel ezelőtti 300 millió forintos forgalomnak több, mint húszszorosa. Az idei év nagy újdonsága volt, az első két férfi kollekció bemutatása. Az árbevételből a férfi divat egyelőre még csak 5 százalékkal részesedik, de már most látszik a növekedési trend ebben az üzletágban is.

A New York-i Nanushkát hamarosan egy újabb amerikai és egy londoni üzlet követi: mindkét boltot 2020-ban nyitják majd meg. A Nanushka számára az amerikai piac eddig is kiemelt jelentőséggel bírt, de a további üzletnyitások és bővülés támogatása érdekében 2020-ban New Yorkban nyit majd kereskedelmi irodát, ahonan a teljes észak-amerikai piac értékesítését és marketing munkáját irányítják majd.

Gubicza Ágoston igazgatósági tag és a befektető képviselője elmondta, hogy a divatvilágban a kiskereskedelem globális válságon megy keresztül, és a megváltozott vásárlói szokások alakította környezetben csak a legjobb márkák maradhatnak fent. A Nanushka értékesítési stratégiájának fontos sarokköve az offline terjeszkedés is, ezért különlegesen nagy büszkeség, hogy a Nanushka ilyen nagy presztízsű környezetben képes megjelenni.