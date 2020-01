Magyar kihívót kapott a McDonald's, a KFC és a Starbucks

Már van olyan Mol-kút, ahol a tankolás után a kútoszlopnál lehet fizetni, a bisztrószerű Fresh Cornerekkel pedig a gyorsétteremláncoknak és kávézóláncoknak üzen hadat a magyar olajcég - mondta a Napi.hu-nak Orosz András, a Mol Nyrt. kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

- Pár hónapja az egyik rivális olajcég budapesti benzinkútján egy hiba miatt a gázolajtartályokba benzin, a benzinesekbe pedig gázolaj került, az autósok nem a megfelelő üzemanyagot tankolták, ami a kocsikban kárt okozhatott. Volt-e hasonlóra példa a Molnál? Mit tesz a cég, hogy kizárja az ilyen eseteket?

- Többféle intézkedéssel biztosítjuk, hogy minden kúton a különböző üzemanyagok a megfelelő tartályokba kerüljenek, ha esetleg mégis előfordulna ilyen eset, a minőségbiztosítási protokoll eredményeként nagyon hamar, maximum 1-2 órán belül kiderülne a probléma, és azonnal tudunk intézkedni. Az is előfordul persze, hogy egy-egy autós véletlenül rossz üzemanyagot tankol, évente pár száz ilyen esetről tudunk.

A sietők örülhetnek az automata kutaknak

- A kútfejlesztések folyamatban vannak, de egyelőre csak két olyan budapesti kút van, ahol van teljesen automata egység, és nem kell bemenni a shopba fizetni. Azért van ilyen kevés, mert a Mol szeretné beterelni az üzletbe a vevőket, hogy vásároljanak?

- A budapesti Kerepesi úton és a Mészáros utcában lévő automata egységeket mindenki használhatja, de lényegében még tesztüzemről van szó. A teszteredmények alapján fogjuk továbbfejleszteni ezt a kényelmi szolgáltatásunkat. A Mol valamennyi autós igényeit szeretné kiszolgálni. Vannak autósok, akik tankoláskor szeretnének falatozni, kávézni, csokoládét vásárolni. És persze vannak olyanok is, akik sietnek, mielőbb túl lennének a dolgon, nekik jó megoldás az automata egység. Az automata kutak telepítése egyike azoknak a fejlesztéseknek, amelyekkel a Mol a technológia lehetőségeit a vásárló kényelmére fordítja le.

Benzinkérdés: E5 vs. E10

Orosz Andrásnak felvetettük az E10-es üzemanyagok problémáját, ennek lényege, hogy az E10-esben nagyobb a bioetanol aránya és sok autónál gondot okozhat az üzemanyagrendszerben. A Mol erre közölte: "Az E10-es benzin bevezetése uniós szabály szerint kötelező lépés, a Magyar Ásványolaj Szövetség tagjai, így a Mol is ennek megfelelően járt el. A társaság szerint a gépjárművek üzemeltetési útmutatója tartalmazza, hogy milyen üzemanyaggal működtethető. Kétség esetén az autóforgalmazó tud tájékoztatást adni. Általában elmondható, hogy eddig is volt bioetanol a benzinben, a magasabb etanol-tartalomból adódó esetleges kockázatok pedig minimálisra csökkenthetők szakszerű karbantartással."



Az E10-es témában a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó annyit mondott, hogy több európai uniós országban is átálltak a magasabb bioetanol-tartalomra és a tapasztalatok szerint mindez nem okozott műszaki problémát. Esetleg a régi típusú gépkocsiknál szükség lehet a járműre vonatkozó előírások ellenőrzésére. Az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában lényeges változást nem lehet majd érezni.