Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Már a válságos időkre készítik fel a magyar bankokat

Az MNB 2018 őszén felülvizsgálta a Magyarországon székhellyel rendelkező, egyéb rendszerszinten jelentős intézmények körét. Az éves felülvizsgálat alapján az érintett intézmények köre nem változott - adta hírül a jegybank.

Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának (PST) 2016-os döntése szerint a rájuk vonatkozó többlettőke-követelmény 2017-től négy év alatt fokozatosan növekvő, lépcsőzetes módon lép életbe, ezáltal is segítve az alkalmazkodást és erősítve a pénzügyi stabilitást.

Egy esetleges komolyabb pénzügyi probléma a rendszerszinten jelentős intézményeket (Other Systemically Important Institution, O-SII) és azok ügyfélkörét is kedvezőtlenül érintheti, de a fertőzési hatásokon keresztül veszélyeztetheti a pénzügyi közvetítőrendszer egészének működését, és közvetve reálgazdasági problémákat is eredményezhet.

Emiatt a jegybank makroprudenciális feladatkörében eljárva meghatározza, és évente felülvizsgálja a belföldi rendszerszinten jelentős intézmények körét, és a jelentőségüknek megfelelő, csődvalószínűségüket csökkentő tőkepuffert ír elő számukra. Az MNB 2018-ban megerősítette a tavalyi azonosítási eljárásban meghatározott nyolc intézmény rendszerszintű minősítését - közölte az MNB.

A jegybank az érintett hitelintézetek sokkellenálló képességének erősítése érdekében 2020-ig egyenletesen emelkedő, intézményenként 0,5-2 százalék közötti tőkepufferráta előírását kezdte meg 2017-től. Az MNB PST döntése alapján 2019-ben a többlet-tőkekövetelmények szintje a meghirdetett egyedi pufferráta-pályáknak megfelelően emelkedik. A megállapított ütemezés összhangban áll a nemzetközi szabályozói gyakorlattal. A fokozatos bevezetés biztosítása a pénzügyi stabilitás erősítése mellett segíti az egészséges hitelezést, és elegendő felkészülési időt biztosít az érintett intézmények számára a megfeleléshez.

Így alakul a tőkepuffer ráta (százalék) Intézmény neve 2017 2018 2019 2020 OTP Bank Nyrt. 0,50 1,00 1,50 2,00 UniCredit Bank Hungary Zrt. 0,25 0,50 0,75 1,00 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 0,25 0,50 0,75 1,00 Erste Bank Hungary Zrt. 0,125 0,25 0,375 0,50 Raiffeisen Bank Zrt. 0,125 0,25 0,375 0,50 Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 0,125 0,25 0,375 0,50 MKB Bank Zrt. 0,125 0,25 0,375 0,50 CIB Bank Zrt. 0,125 0,25 0,375 0,50

Forrás: MNB