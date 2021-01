Már átvette az állam az adriai kikötőt

A magyar kormány rég óta a tengerre vágyik, ez ért most be a - még sokáig nem használható - trieszti kikötő tényleges megszerzésével.

Lezárult a magyar állam trieszti kikötői tulajdonszerzése. A kormány a járvány utáni újjáépítésre szánt pénzből költött erre - írja a hvg.hu, amelynek a Külgazdasági és Külügyminisztérium megerősítette ezt az értesülést.

Már több éve igyekszik átvenni a magyar állam a trieszti kikötő terminálját, ennek lépéseként 2020 júniusában megszerezte azt a két céget, amely révén hozzájut az olaszországi terminál koncessziós jogához a következő 60 évre. Az eddig közölt információk szerint a vételár 31 millió euró, és 100 millió eurós infrastrukturális fejlesztést is végrehajtanak a kikötőben. Jelenlegi árfolyamon ez azt jelenti, hogy 47,2 milliárd forintba kerülhet a beruházás végső számlája. A terminált egyébként eredetileg kínai cégek nézték ki maguknak, de elálltak az üzlettől, a helyükre jött be Magyarország (ahogy arról korábban részletes cikket írtunk.)

A magyar állam csak 2019-ben 11,2 milliárd forintnyi eurót pumpált a trieszti kikötőfejlesztést megvalósító cégbe (ez az Adria Port Zrt.).

A hvg.hu azt írja, hogy a terület egyelőre igazi rozsdaövezet: olajfinomító működött rajta, amelyet a második világháborúban légitámadás is ért. Így a kikötő és a mögé tervezett logisztikai központ kialakítása előtt kármentesíteni kell a 300 méteres partszakaszt. Részben emiatt is örökségvédelmi eljárást kell lefolytatni, aminek adminisztrációja akár egy évet is igénybe vehet. A munkálatok elkezdésére már nagyon számít a kormány, pontosabban az Adria Port Zrt., amely már közbeszerzésen keres tervezőt a projekthez.

A magyar állam egyébként a koperi kikötő megszerzéséről sem tett le.