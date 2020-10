Már az üzletek nagy része bérlőre talált Budapest legújabb plázájában

Javában zajlik Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontjának kivitelezése, ahol a bérbe adható kiskereskedelmi terület háromnegyede már bérlőre is talált. Az Etele tér közvetlen közelében megvalósuló Etele Plaza 2021 harmadik negyedévében nyitja meg kapuit. Az első hazai okospláza a meghatározó divatmárkákkal, közöttük az Inditex-csoport Magyarországon elérhető valamennyi márkaüzletével, élükön a Zarával várja a vásárlókat.

A világjárvány okozta kihívások ellenére is teljes kapacitással halad a 300 millió euró beruházási értékű Etele Plaza építése. A várhatóan jövő őszig megnyitó bevásárlóközpont kiskereskedelmi bérbe adottsága jelenleg a 75 százalékot is meghaladja, és a prémium bérlők között számos kiemelkedő divatmárka is szerepel - olvasható, a kivitelező Futureal-csoport közleményében.

A spanyol divatóriásként ismert Inditex-csoport, a cégcsoport részét képező, és Magyarországon elérhető valamennyi márkájával képviselteti majd magát Újbuda bevásárlóközpontjában. Ennek megfelelően a Zara, a Zara Home, a Stradivarius, a Pull&Bear, a Bershka, az Oysho és a Massimo Dutti egy helyen várja a látogatókat. A divatüzletek összesen 6300 négyzetmétert foglalnak el.

A szolgáltatások folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettség jegyében, a Zara az új helyszínt a legmodernebb RFID technológiával szereli fel, ami gyorsan és pontosan képes azonosítani az adott árucikk helyét és szállítási útját.

Az 55 ezer négyzetméter bérbeadható kiskereskedelmi területtel rendelkező Etele Plaza a Kelenföldi pályaudvar, a 4-es metró és az M1-M7 autópályák fővárosi bevezető szakaszának találkozásánál valósul meg. Az Etele Plaza Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztatóközpontja lesz. A bevásárlóközpontot már a vadonatúj "Stay Safe" kezdeményezése keretében építi a Futureal, amit a kialakult globális egészségügyi vészhelyzetre válaszul indított el az ingatlanfejlesztő.