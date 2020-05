Már csak pár nap, és lejár az adóbevallási határidő!

A magánszemélyeknek a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ellenére is a megszokott határidőig, azaz május 20-ig kell beadniuk személyi jövedelemadó bevallásukat a 2019-ben szerzett jövedelmükről. Ugyanezen időpontig lehet rendelkezni a befizetett jövedelemadó 1+1 százalékának felajánlásáról is - hívja fel a figyelmet a Deloitte adótanácsadó.

Az elmúlt években az adóbevallás folyamata egyszerűsödött, de akadhat még néhány kérdés a bevallási tervezettel, az igénybe vehető adókedvezményekkel, és a nem munkaviszonyból származó jövedelmek adózásával kapcsolatban - írja közleményében a Deloitte, amely hasznos információkat is közzétett weboldalán az szja-bevallással és a koronavírus járvánnyal kapcsolatban.

A magánszemélyek, mezőgazdasági őstermelők, áfafizetésre kötelezett magánszemélyek és egyéni vállalkozók a munkáltató által megadott adatai alapján készített személyijövedelemadó-bevallási tervezetet a NAV elektronikus felületén idén március 15-től tette elérhetővé. Amennyiben a magánszemély nem rendelkezett Ügyfélkapu regisztrációval és a tervezet postázását sem kérte, már csak a NAV ügyfélszolgálatain kérheti tervezetének kinyomtatását. Abban az esetben, ha a munkavállalók nem változtatnak bevallási tervezetükön, vagy nem nyújtanak be külön szja-bevallást, úgy az külön jóváhagyás nélkül 2020. május 20-án automatikusan bevallássá válik.

Mezőgazdasági őstermelőknek, áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak továbbra is az adóhatóság nyilvántartásában nem szereplő adatokkal kiegészítve, önállóan kell benyújtaniuk a tevékenységből származó jövedelmüket.

Sokan nem ismerik és így nem vesznek igénybe kedvezményt

Tapasztalat, hogy mivel sokan nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, nem élnek az adó- és adóalap-kedvezmények lehetőségével. A 2019-es adóévre vonatkozóan továbbra is igénybe vehető az adóalapot csökkentő úgynevezett első házasok kedvezménye, a családi kedvezmény, valamint az adó mértékét csökkentő tevékenységi kedvezmény és személyi kedvezmény. Utóbbi esetében a kedvezményre jogosító betegségek listája folyamatosan bővül, így érdemes minden évben ellenőrizni a jogszabályi változásokat! Évente közel 100 ezer forint megtakarítást is jelenthet azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely az szja kötelezettség szempontjából súlyos fogyatékosságnak számít. Kedvezményre jogosíthat többek között a cukorbetegség, vagy a glutén- és a laktózérzékenység is. Amennyiben a probléma korábban is fennállt és ezt az adózó orvosi igazolással alá tudja támasztani, az elévülési időn belül a kedvezmény összege visszamenőlegesen is igénybe vehető. Ehhez a korábbi bevallások önellenőrzése szükséges.

Főbérlők, Airbnb-zők így adóznak

Munkaviszonyuk mellett sokan jutnak bevételhez egyéb forrásokból, mint például ingatlan bérbeadásából, Airbnb és hasonló szálláshely kiadásából. Egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély az utóbbi esetben választhatja a szobánként 38 400 forint tételes átalányadózást, a tételes költségelszámolást vagy a 10 százalékos költségelszámolást is. Ilyenkor a magánszemély a költségek elszámolását követően fennmaradó bevételre számított 15 százalékos személyi jövedelemadót minden negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni, valamint az éves szja-bevallásban is feltüntetni.

Csökkent a szocho-teher

Egyes jövedelemtípusok esetében érdemes figyelembe venni a szociális hozzájárulási adó mértékének évközi változását. Az adó mértéke 2019. július 1-jétől a korábbi 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent, az alacsonyabb adómérték azonban az első félévre is alkalmazható olyan jövedelmek esetében, amelynek vonatkozásában a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély kötelezett. "Az alacsonyabb adómérték alkalmazható például az első félévben megszerzett osztalék és árfolyamnyereség, valamint a külföldi részvényprogramból származó juttatás tekintetében is, ha a szociális hozzájárulási adó megfizetésére a magánszemély kötelezett. Az ilyen jövedelmek esetében az esetleges túlfizetés az adóbevallásban visszaigényelhető" - mutatott rá Kövesdy Zoltán, a Deloitte adóosztályának menedzsere.

A NAV ellenőrzi a külföldi bevételeket is

A külföldi befektetésekből származó, 2019-ben megszerzett jövedelem bevallásának és adózásának vonatkozásában is körültekintően kell eljárnia az adózóknak. A NAV ugyanis automatikus információcsere keretében a magyar magánszemélyek külföldi jövedelmeiről rendszeresen kap adatot. 2019-ben az adóhatósághoz már befutottak a 2015. évre vonatkozó, munkaviszonyból származó, valamint az egyéb, "külön adózó" jövedelmekre vonatkozó információk egyaránt. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít annak ellenőrzésére, hogy a külföldi bevétel megfelelően szerepel-e a magánszemélyek adóbevallásában. Amennyiben a bevallásban ez egyáltalán nem, vagy csak részben szerepel, úgy a NAV jogkövetési vizsgálatot indíthat - ismertette közleményében az adótanácsadó.