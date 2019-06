Már lejöttek a filmek a vászonról: ilyen az új Star Wars csoda

Ötös fokozatba kapcsolt a turisztikai ipar az Egyesült Államokban. A most startoló főszezont a kaliforniai Star Wars témapark megnyitása vezette be, és ezt követi a mega attrakciónak kikiáltott Jurassic Park megnyitása. Mindkettő dollármilliárdos befektetés.

Laikus kérdés, hogy érdemes-e dollármilliárdokat fektetni az amerikai témaparkokba - az ilyen szórakoztató központok ugyanis egyre csak terjeszkednek. A kaliforniai és floridai szórakoztató központok egymással versengve csábítják a turistákat legfőképpen a sikerfilmek adaptációival. A Disney birodalom és a Universal filmgyár által üzemeltetett vidámparkszerűségek tavalyi eredményeiről egyelőre nincs információ - ezt az érintett cégek ugyanis gondosan titkolják - az azonban kiderült, hogy a június elején megnyitott Star Wars témapark beruházás összege meghaladta az 1 milliárd dollárt (közel 290 milliárd forintot).

A kaliforniai Anaheimben - ami lényegében már Los Angeles egy elővárosává vált - a két élő filmikon, vagyis a főszereplő Harrison Ford és a rendező George Lucas jelenlétével is megkoronázott megnyitótól a Disney a látogatók számának megugrását várja. A várakozás pedig egyáltalán nem tekinthető alaptalannak: egy jól sikerült témapark valóban megdobhatja a turisták számát.

Ez történt ugyanis a 2010-ben felavatott Harry Potter élménypark esetében is. A méregdrága a fejlesztések hasznát jól mutatja, hogy a floridai Orlandóban 1,6 milliárd dolláros befektetéssel létrehozott Harry Potter álomutazás már a nyitás évében 50 százalékkal dobta meg a látogatók számát - és ennek következtében a bevételeket is. A Universal Studios témaparkját üzemeltető cég, éppen úgy mint a Disney, sem a látogatók számát, sem a bevétel nagyságát nem adja közre, annyi azonban bizonyos, hogy tavaly Orlando 75 millió látogatót fogadott - ebből 6,5 millió érkezett az USA-n kívülről.

Anaheim elmúlt héten kiadott közleménye szerint a turizmus - ahogy az egész világon bővült - helyben tavaly 24 milliósra nőtt, ami azt jelenti, hogy a Disney két központjába körülbelül ennyien váltottak jegyet.

Megéri minden moziból vidámparkot csinálni?

A filmsikerek "parkká konvertálása" azonban önmagában nem garancia az anyagi sikerre. Az elmúlt két évtizedben ugyanis több olyan próbálkozás volt, amit végül az érdeklődés elmaradása miatt be kellett zárni. Néhány évig vegetált például a Man in Black, a Twister és a Múmia filmek "parkváltozata", és könnyen meglehet, hogy erre a sorsra jut a most nagy csinnadrattával felkonferált Star Wars is.

Az anaheimi Disney témaparkban egy hónapja megnyitott attrakció ugyanis nélkülözi a lélegzetelállító kalandokat - a Napi.hu szerzőjének tapasztalatai szerint a Falcon űrhajón történő utazás is csak halvány utánzata a két évtizeddel ezelőtt a "szomszédos" Universal Studiosban bemutatott Vissza a jövőbe (Back to the Future) című film földi megvalósításának. Igaz ez még akkor is, ha a gyerekek bizonyára élvezik a fénykard építés vagy droidirányítás páratlan élményét, a felnőttek pedig jókat eszegethetnek az itt kapható intergalaktikus címkével felcicomázott ételekből és italokból.

A jó példa a Harry Potter-park

Igazán átütő sikert aratott ugyanakkor a Harry Potter-féle élményutazás. A Universal Studios orlandoi parkjában 2010-ben avatták fel az autentikus "ride-ot" azaz meseutazást. A Potter filmek világát tökéletesen tükröző kaland bejárata előtt akkor és azóta is hosszú sorok kígyóznak - és immár nem csak Floridában. Az attrakciót előbb Kaliforniába exportálták, majd Japánban is megjelent - és mindkét helyen nagy sikert aratott.

A regényekből, majd filmekből is ismert Hogwart Express utazások megvalósításáért egyébként korábban mindkét gigász versenyben volt. A filmjogokkal rendelkező Warner Bros és a szerző Rowling előbb a Disney-vel kötött előszerződést, de végül mégis a Universal Studios valósította meg a közönségcsábító látványosságot. Emiatt egyébként az egyik szintén népszerű parkot, a Gibson Amphiteatre-t bontották le.

Voltak már nagy sikerek

A gyermekfilmeket átlényegítő utazások közül sokáig a King Kong volt az első számú kedvenc. Ám a nagy, szőrös gorilla alakja köré épült park 2008 nyarán leégett, és a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy eredeti formájában már nem is építik vissza az egykori látványosságot. Az immár digitális, 3D-s King Kong verzió népszerűsége úgy tűnik meg sem közelíti az élethű figurákkal operáló egykori változatáét, de a 2010-ben felavatott utazás még mindig látogatható.

Az idei nyár másik nagy slágerének a Jurassic Park filmváltozatának adaptációja ígérkezik. A Universal Studios Los Angeles-i parkjában hamarosan megnyíló kalandról egyelőre kevés információ látott napvilágot, annyi azonban biztos, hogy különféle dinoszauruszokban nem lesz hiány. Látható lesz itt a hatalmas Indominus Rex és a víziszörnyként biztos sikerre számító Moszaszauruszis - hogy a filmekből közismert Stegosauruszokról, Velociraptorokról és Dilophoszauruszokról ne is ne történjék említés. Nélkülük ugyanis elképzelhetetlen lenne a Jurassic Park.

A látogatók megnyeréséért vívott küzdelem nem ér véget itt, hiszen egy újabb Harry Potter utazással bővült az orlandoi Universal Studios park, s ez a Hagrid mágikus motorbicikli hullámvasútja nevet viseli. A két nagy szórakoztató "mogul" közti küzdelem tehát változatos helyszínekkel és izgalmas utazásokkal tovább tart.

Nem magyar pénztárcához igazodnak a két szórakoztató park árai. A legolcsóbb egynapos felnőtt belépő 110 dollárba, azaz 30 ezer forintba kerül, de aki különféle kedvezményekre - így például a nyitás előtti belépésre - jogosító jegyért ennek háromszorosát kell leszurkolni.(A gyerekjegyek ennél olcsóbbak, és vannak családi jegykombinációk is.) Egy nap alatt egy témaparkkal végezni szinte lehetetlen, ezért érdemes 2-3-4 napra szóló bérletet venni, már csak azért is, mert ezek ára sokkal kedvezőbb. Aki viszont el akarja kerülni a különféle utazások előtti kanyargó sorokat vehet - persze súlyos extra dollárokért - "sorkikerülős" jegyet is.